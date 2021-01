Artistas para ver: Tomas Crow

Tomas Crow, un argentino suelto en Londres

A los 25 años, Tomás Gagliardo es conocido en el ámbito de los estudios de grabación de Londres (donde vive desde los 19) como Tomas Crow, "el argentino" que trabaja como ingeniero de sonido para Max Heyes (productor de Massive Attack y Paul Weller, entre otros), para Zak Starkey (baterista de The Who e hijo de Ringo Starr) y, ocasionalmente, para Brendan Lynch (productor de Oasis y Primal Scream). En el último año puso su capacidad para el diseño de sonido al servicio de los más recientes discos de Big Youth, Toots & The Maytals y Noel Gallagher.

"Ahora estoy en el estudio de Zak Starkey, en el oeste de Londres, un lugar medio escondido, trabajando en el disco de Big Youth. Zak tiene el sello Trojan Jamaica y los artistas suelen grabar allá y después se trae el material para Inglaterra y en este estudio se meten los overdubs, se hace la edición y la mezcla", cuenta Crow.

De todas formas, ahora tiene entre manos su proyecto más personal: su primer disco con canciones propias, y en castellano (editó un álbum en inglés en 2018), del que ya extrajo su primer single, "F.O.M.O". "Entendí que solo cantando en castellano iba a ser ciento por ciento yo", dice. "El disco conceptualmente trata sobre la superficialidad de la sociedad, pero en plan sarcástico. Descubrir por qué la gente parece jugar a ver quién es más superficial, especialmente a través de las redes sociales".

¿Fue más fácil o más difícil componer en pandemia?

Fue muy difícil, porque creo que la creatividad está bastante ligada con la situación social de lo que está pasando. Si el mundo está parado, con incertidumbre, eso bloquea la creatividad. Como que hay cierto bloqueo por más tiempo que los músicos tengan. El momento para componer está bastante jodido. Yo pude sacar solo un tema y por ahí sin la pandemia hubiera editado el disco completo. Lo que no quita que se puedan hacer canciones. Por otro lado, la buena música y la explosión de algo importante siempre llegan en el post de las grandes crisis. Apenas las cosas levanten, creo que va a haber una explosión de música y sonidos. Estoy con muchas ganas que todo esto termine para que eso suceda.

