A qué hora empieza Gran Hermano 2026 hoy, lunes 23 de febrero

La nueva temporada de Gran Hermano 2026 arriba a la señal de Telefe este lunes bajo una propuesta que la emisora denomina Generación Dorada. Esta edición celebra el vigesimoquinto aniversario del primer estreno del ciclo en el país y mantiene a Santiago del Moro en el rol de conductor. La producción modificó las instalaciones de la vivienda con tecnología avanzada y cambios estructurales para renovar la competencia.

A qué hora empieza Gran Hermano 2026 hoy

El programa inicia su transmisión este lunes a las 22:15 a través de la señal de Telefe. La gala de apertura presenta a los nuevos integrantes que formarán parte de la competencia durante los próximos meses.

Gran Hermano Generación Dorada

El canal confirmó este horario para el debut de la versión Generación Dorada. Los espectadores pueden sintonizar el evento en la televisión abierta y en diversas plataformas digitales en simultáneo. Esta entrega especial de Gran Hermano conmemora los 25 años del programa en la televisión nacional.

La producción realizó cambios profundos en la ambientación del set. Una de las modificaciones más destacadas consiste en la eliminación de la histórica piscina: en su lugar, el equipo técnico construyó una playa artificial que busca transformar la estética y reglas del juego. La casa cuenta también con otras innovaciones tecnológicas que optimizan la calidad de la imagen y el sonido para los televidentes.

Cómo será la nueva edición de Gran Hermano

Santiago del Moro asume nuevamente el rol de conductor principal y liderará las galas en vivo y comunicará las decisiones de la audiencia a los jugadores. La dirección del canal mantiene un fuerte hermetismo sobre la lista definitiva de los participantes; aunque circulan versiones sobre una posible mezcla de nuevos perfiles con figuras de ediciones previas y exfutbolistas.

Las nuevas instalaciones de Gran Hermano

El reglamento también exhibe actualizaciones que los concursantes conocerán tras cruzar la puerta de entrada. Según informó la señal televisiva: “esta versión renovada pretende atraer tanto a los seguidores históricos como a los nuevos espectadores”.

Dónde ver la transmisión en vivo y en directo

El público dispone de diversas opciones para seguir el reality. En la televisión por cable, la señal de Telefe ocupa distintos lugares según el prestador del servicio. Los clientes de la operadora DirecTV sintonizan el programa en el canal 123 o en su versión de alta definición en el 1123.

Quienes utilizan los servicios de Cablevisión o Telecentro encuentran la transmisión en el canal 12. La plataforma Flow asignó el canal diez para este contenido. En el caso de Telecentro Play, la sintonía corresponde a los canales 12 y 1001 de su grilla digital.

El seguimiento continuo del aislamiento está disponible sin costo a través de DGO. Esta aplicación de streaming ofrece una cobertura de 24 horas para observar la convivencia diaria de los integrantes de la casa. La plataforma HBO Max también emite los programas en el mismo momento de su salida al aire. Los contenidos quedan almacenados en ese catálogo para su visualización posterior en cualquier dispositivo con conexión a internet.

La estrategia multiplataforma de Telefe incluye transmisiones en redes sociales y sitios de video. El canal oficial de YouTube y la cuenta de Twitch presentan el ciclo Streams Telefe. Este espacio cuenta con la participación de La Tora y Fefe Bongiorno. Estos creadores de contenido reaccionan en vivo a lo que sucede dentro de la casa junto a otros invitados especiales.

