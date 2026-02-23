Gran Hermano 2026, en vivo: horario, cómo ver y todos los participantes, minuto a minuto

Gran Hermano Generación Dorada se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22.15. Este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, se podrá ver la transmisión por 24 horas de forma gratuita a través de DirecTV o DGO, su app de streaming. De esa forma, es posible ver lo que hacen los hermanitos durante todo el día, además de lo que se muestra en las galas. Como si fuera poco, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Prime Video, donde los programas se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.