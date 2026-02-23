Gran Hermano 2026, en vivo: horario, cómo ver y todos los participantes, minuto a minuto
Una nueva edición del reality, llamada Generación Dorada, empieza este lunes 23 de febrero por la pantalla de Telefe; con Santiago Del Moro en la conducción, hay expectativa por saber quiénes serán los “hermanitos”
La grilla de streaming: canales de Twitch y YouTube de Gran Hermano
La propuesta digital de Streams Telefe se consolida con una programación que cubrirá todo el día. La actividad comienza a las 17.30 hs. con Todo lo Contrario, seguido a las 19.30 hs. por La Jugada, donde se analizan movimientos estratégicos. Durante las galas (22.15 hs.), La Tora y Fefe Bongiorno reaccionarán en vivo, mientras que a la medianoche Diego Poggi cerrará la jornada con El After. Además, Santiago del Moro tendrá un mano a mano con cada eliminado en La Cumbre y se suma la Liga de Streamers, donde los creadores más convocantes del país comentarán el reality desde sus propias plataformas.
¿En qué canal pasan Gran Hermano 2026?
Gran Hermano Generación Dorada se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22.15. Este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:
- DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
- Cablevisión / Telecentro: canal 12.
- Flow: canal 10.
- Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).
A su vez, se podrá ver la transmisión por 24 horas de forma gratuita a través de DirecTV o DGO, su app de streaming. De esa forma, es posible ver lo que hacen los hermanitos durante todo el día, además de lo que se muestra en las galas. Como si fuera poco, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Prime Video, donde los programas se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.
Gran Hermano: así se anunció oficialmente qué se verá hoy
🫵 ¡HOY LA CASA VUELVE A ABRIR SUS PUERTAS! Nuevos jugadores, nuevas reglas y una casa renovada para dejar huella en #GranHermano #GeneracionDorada 👁️⭐️— Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 23, 2026
Desde las 22.15hs por Telefe con @SANTIAGODELMORO 🔵🟢🔴
Espiá la casa GRATIS 24hs SOLO por @dgo_latam, y viví la… pic.twitter.com/U0NzDUHxVm
¿A qué hora empieza Gran Hermano?
El reality más exitoso de la Argentina regresa a la pantalla este lunes 23 de febrero a las 22.15 hs. Bajo el título Gran Hermano Generación Dorada, el formato de Banijay Rights producido por Telefe y Kuarzo promete una temporada cargada de sorpresas.
Santiago del Moro y el equipo de analistas: quiénes estarán en las galas
La conducción principal estará nuevamente en manos de Santiago del Moro, figura clave del éxito del certamen. El análisis de las estrategias de los participantes contará con un panel de expertos integrado por Ceferino Reato, Sol Pérez, Eliana Guercio, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y Gustavo Conti. A ellos se suman nuevas caras: Mariana Brey, Ana Laura Román, Eugenia Ruiz, el campeón Santiago “Tato” Algorta y el invitado especial Tomás Balmaceda. Por otro lado, Robertito Funes Ugarte continuará liderando La Noche de los Ex, el espacio dedicado al análisis profundo junto a antiguos participantes del reality.
Gran Hermano: los memes palpitan el arranque
Como no podía ser de otra forma, los memes ya se hicieron eco del arranque de Gran Hermano, Generación Dorada, y palpitan lo que será una nueva edición del reality. Desde temprano, X se llenó de reacciones y humor en torno al inicio del programa por Telefe.
los que “no van a mirar” gran hermano esta noche cuando entren los participantes pic.twitter.com/j0vaN6zQpJ— emi (@eeemiliano) February 23, 2026
Gran Hermano: dónde ver EN VIVO esta edición
A su vez, se podrá ver la transmisión por 24 horas de forma gratuita a través de DirecTV o DGO, su app de streaming. De esa forma, es posible ver lo que hacen los hermanitos durante todo el día, además de lo que se muestra en las galas. Como si fuera poco, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Prime Video, donde los programas se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de La Tora y Fefe Bongiorno, junto a otros creadores.
Gran Hermano 2026: a qué hora empieza la gala de estreno en Telefe
El reality más exitoso de la Argentina regresa a la pantalla este lunes 23 de febrero a las 22.15 hs. Bajo el título Gran Hermano Generación Dorada, el formato de Banijay Rights producido por Telefe y Kuarzo promete una temporada cargada de sorpresas. La casa reabre sus puertas totalmente renovada, incluyendo atractivos como una pileta climatizada, una “Pileta Playa”, un caño de pole dance y una misteriosa puerta nueva. El despliegue técnico no se queda atrás: el estudio contará con más de 500 m² de pantallas y una tribuna con capacidad para albergar a más de 650 personas en cada gala.
