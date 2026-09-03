Arturo Puig, a dos años de la muerte de Selva Alemán: “No me resigno a no tenerte a mi lado”

Este jueves, Arturo Puig recordó a Selva Alemán con motivo del segundo aniversario de su muerte. A través de su cuenta de Instagram hizo una serie de posteos que rápidamente se viralizaron entre sus seguidores y colegas del mundo del espectáculo.

El actor sumó una serie de fotos de diferentes épocas de Alemán, que resumieron su trayectoria arriba y abajo del escenario. A excepción de una imagen, en el resto evitó pronunciarse por escrito.

El recuerdo de Alemán que compartió Puig al cumplirse dos años de su muerte (Fuente: Instagram/@puigarturo)

En la primera foto se ve a Alemán en sus inicios. Sobre esta, Puig manifestó: “Dos años sin tenerte, mi vida, mi alma, mi todo. No me resigno a no tenerte a mi lado”. A continuación añadió una imagen de la actriz ya en su etapa adulta.

Este mismo material lo agregó al mismo tiempo a las historias temporales de la plataforma y, por último, incluyó una postal de los dos juntos en una Navidad. Ambos lucen jóvenes y están sentados en el suelo. Detrás se deja ver el árbol y las luces que lo decoran.

La foto de Selva Alemán que subió Puig por el aniversario de su muerte (Fuente: Instagram/@puigarturo)

Algunas de las personalidades del espectáculo que acompañaron a Puig con comentarios de apoyo fueron: Georgina Barbarossa, que puso emoticones de corazones. Graciela Borges, que escribió “querida Selva”; y Eleonora Wexler, que colocó un emoticono de corazón.

El recuerdo de Arturo con Selva en Navidad (Fuente: Instagram/@puigarturo)

Selva Alemán murió a los 80 años. Según se supo, la actriz se encontraba en buen estado de salud, pero el 3 de septiembre de 2024 por la mañana comenzó a sentirse mal y decidió solicitar un médico a domicilio. En su casa le realizaron un control, y por la tarde, en compañía de su marido, fue trasladada a la Clínica Zabala, donde llegó en buenas condiciones y colaboró durante la revisión médica. Sin embargo, tras unos minutos, sufrió un “infarto masivo” del cual no pudo recuperarse.

Los comentarios que recibió el posteo de Arturo Puig de parte de algunas actrices (Fuente: Instagram/@puigarturo)

Cómo afectó la muerte de Selva Alemán a Arturo Puig

En diciembre del 2025, el actor ofreció una entrevista al programa radial Sola en los bares (Conexiones Abiertas). Allí aseguró que su pareja murió justo en el mejor momento de ellos. En medio de un éxito rotundo con la obra de teatro que protagonizaban, habían planeado un viaje a Italia, país que la pareja “amaba”, hasta que la salud de la actriz empezó a decaer.

“Ella estaba bárbara, se hacía chequeos. Era cuidadosa, estricta, casi de una manera tremenda. Tenía arritmia, pero estaba medicada”, dijo y acto seguido soltó: “Te voy a ser muy sincero, creo que hubo un error del primer médico que la vino a ver. Lo hago público porque me lo comentaron los médicos que la vieron después. El infarto en las mujeres se provoca en el estómago; entonces, Selva manifestaba que le dolía, pero sospechábamos que le había caído algo mal. El médico que le hizo el primer chequeo, un extranjero, la revisó y dijo que estaba bien. Cuando llegamos a casa, se acostó en el sillón porque le dolía cada vez más. Fue ahí que llamé a la ambulancia y los doctores me dijeron que era un infarto”.

Arturo Puig contó que sospecha de mala praxis tras la muerte de Selva Alemán

“Si yo hubiera sabido esto, lo del médico, nosotros vivíamos a dos cuadras del ICBA, la llevaba volando… pero evidentemente estos médicos te toman la presión y te dicen que está todo bien”, lamentó en esa ocasión.

Antes de finalizar con el tema, deseó: “Me encantaría recibir una señal de ella del otro plano, pero todavía no recibí nada”.