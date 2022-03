Ángel de Brito mandó al frente a Luis Ventura: lo mostró cambiándose en la puerta de América

Con un ritmo frenético de vida, Luis Ventura protagonizó una perlita que da a entender la prisa que le demanda su trabajo. En el ínterin de sus obligaciones, tuvo que cambiarse y acudió a un método curioso, pero efectivo. A plena luz del día, estacionó su auto en doble fila, con las balizas puestas, y en un recoveco que encontró abrió la puerta trasera para ponerse otro atuendo.

Ese momento fue captado por una cámara que filmó la secuencia de Ventura con un short de fútbol y una camisa desabotonada. En pleno abordaje del video, el animador televisivo se bajó sus pantalones y quedó semidesnudo ante la vista de los presentes. Dicha situación fue revelada en el programa LAM, conducido por Ángel De Brito, y provocó una serie de comentarios de las panelistas presentes, como Nazarena Vélez, Pía Shaw, Yanina Latorre, entre otras.

Luis Ventura fue descubierto in fraganti mientras se cambiaba en la calle

En su rol multifacético, el ex socio de Jorge Rial en Intrusos reveló que su profesión le demanda mucho tiempo. Fuera de los flashes de las cámaras, Ventura es el presidente de Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) y ayudante de campo en el club Victoriano Arenas, equipo que milita en la cuarta división del fútbol argentino.

Luis Ventura con la indumentaria de Victoriano Arenas Foto: Twitter @LuisVenturaSoy

Consultado por el registro fílmico, Ventura no se sonrojó y tomó esa situación como algo de todos los días: “Nosotros vivimos una vida con mucha intensidad. Y vivimos a mucha carrera, acumulando trabajo, pensando en nuestras familias, pensando en nuestros compañeros, en nuestros laburos, en nuestra continuidad en la vida. Entonces, estas cosas, suelen ocurrir”.

En esa misma línea, aseguró que su agenda apretada de compromisos no lo eximen como para excusarse: “Cumplo con todos ellos con todo el esfuerzo y todo el espíritu que tengo. Y, muchas veces, llegar tarde acá implica: ‘Otra vez tarde’, ‘¿Por qué llegaste tarde?’. Entonces, yo no me puedo poner a explicar porque me cortaron la 9 de Julio o porque me cortaron el Puente Pueyrredón. Por eso tengo instalada mi casa adentro del coche. Y pasan estas cosas, donde uno improvisa”.

Y cerró: “Cuando uno tiene que estar criando hijos, atendiendo a la familia, atendiendo a sus amigos y a sus compañeros, los tiempos le quedan cortos. Porque ahora hay piquetes, hay gente que no morfa, hay gente que reclama, hay gente que te hace llegar tarde, Y los tiempos son muy tiranos muchas veces. Entonces yo, que vivo en Lanús, un lugar y un barrio al que no renuncié nunca, porque vivo donde me crió mi viejo, me vengo hasta acá y muchas veces se me prolongan los tiempos”.