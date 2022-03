Por qué Carina Zampini no estuvo en el homenaje a Gerardo Rozín

La muerte de Gerardo Rozín golpeó fuerte a todo el mundo del espectáculo. Compañeros, colegas, músicos, políticos y el público en general expresaron su pesar por la pérdida del conductor y productor televisivo.

Sin embargo, hubo una ausencia en particular que llamó mucho la atención y que, en las últimas horas, generó todo tipo de especulaciones. Se trata de Carina Zampini, su primera compañera en Morfi, todos a la mesa, que no sólo no se expresó con la muerte del periodista sino que tampoco fue parte del homenaje que le hicieron ayer en Telefe.

“Llamó la atención en estos días que no se despidiera en las redes, que ayer no esté junto al resto de las conductoras en el homenaje. Zampini fue quien, con Gerardo, fundó ese programa”, señaló Adrián Pallares este lunes en Socios del espectáculo respecto al programa especial que prepararon para despedir a la figura de Telefe.

Carina Zampini y Gerardo Rozín y no habrían terminado su relación laboral en los mejores términos Hugo Battistessa

Ante un panel intrigado, Luli Fernández contó algunos detalles de esa “mala” relación entre los conductores; hecho que explicaría el extraño silencio de la actriz por estos días. “La relación de Gerardo Rozín y Carina Zampini terminó en cortocircuito, había muchos roces cuando trabajaban juntos” , advirtió la modelo, quién enseguida dio más detalles al respecto: “Además, cayó tipo estrella en un ámbito que no la conocían y que nunca había trabajado”, indicó, algo que habría incomodado a todo el equipo.

“En este caso, no hubo compatibilidad. Se llevaban mal por cuestiones laborales (…) En el programa no había un guion, se improvisaba mucho y a ella, actriz, quizá le costaba. Dicen que ella no supo ni pudo adaptarse en la dupla y al vivo”, agregó reforzando su teoría.

“Yo le escribí a ella, leyó el mensaje, pero no me contestó. Ella es muy cuidadosa de su vida sentimental y privada, no quiere exponerse” , interrumpió Karina Iavicoli dando a entender que la conductora no quiere hablar al respecto. “Yo le pregunté porque quizá se deba a una cuestión contractual que no haya ido ayer. Lo leyó y eligió no contestar, tendrá sus razones”, acotó la periodista.

“El silencio es un mensaje. Más allá de una mala relación que puede haber tenido en una dupla entre conductores, a veces esa química no sucede, resulta forzada y no sucede”, comentó Rodrigo Lussich mientras su co-conductor señaló que en este caso fue la única que eligió no expresarse públicamente. “Ella elige no expresarse, no poner un mensaje de condolencia, no ir a un programa. Estamos hablando de la única persona que no quiso escribir nada , ella le está contando al mundo que no quiere despedirlo, elige no decir nada al respecto”, opinó.

“En los tapes se la vio muy breve, muy cortado”, resaltó el periodista en referencia a los videos que ayer pasaron en La Peña de Morfi sobre la trayectoria de Rozín. “Cuando ella se va de Morfi, inmediatamente salta al reality con Marley, Despedida de soltero. Todos pensamos que dejaba el programa por eso. Y ahí Zaira pasa a ser la conductora”, agregó Pallares dando cuenta de que él no estaba al tanto de la mala relación entre ellos. “Rozín era bastante celoso de su gente. Quizá cuando ella se va con Marley, eso le molestó ”, esbozó Luli Fernández, tratando de entender la situación.