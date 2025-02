Aseguran que Keita Baldé y Mauro Icardi acordaron la filtración de los audios que comprometen a Wanda Nara

Esta semana, el futbolista senegalés Keita Baldé se puso en el centro del escándalo al admitir públicamente su affaire con Wanda Nara. En medio de la polémica, su exesposa, Simona Guatieri, defenestró a la mediática en una extensa entrevista con la prensa italiana. No conformes con todo esto, en Desayuno Americano (América TV) filtraron una serie de audios de Kennys Palacios, estilista y mejor amigo de Wanda Nara, que comprometieron a la modelo aún más. Horas más tarde, Yanina Latorre sorprendió a todos al revelar quién habría difundido esta información.

“Hace unos días Wanda dijo: ‘Yo no establecí más contacto con Keita Baldé desde que pasó lo que pasó’. Fue hace tres años. Lo que vamos a comprobar es que sí lo estableció porque eligió a alguien de su entorno el 19 de diciembre del año pasado para contactar a Keita Baldé. Esa persona es Kennys Palacios”, señaló el periodista Juan Etchegoyen para introducir el tema en su programa, este miércoles por la mañana.

A continuación, reprodujeron los audios que Kennys le habría enviado a Keita Baldé hace aproximadamente dos meses, cuando explotó el escándalo por su relación con Wanda. “Escuchá, me pregunta Wan si puede hablar con vos. Te paso su número y vos hablás a ver si se ponen de acuerdo por las dudas con qué decir o qué no antes de que el otro loco suba. Vos me decís, yo no voy a pasar tu contacto sin autorización”, se lo escucha al estilista en el mensaje.

Los escandalosos audios que podrian comprometer a Wanda Nara

“O yo te paso el de ella, como vos quieras”, continuó en otro mensaje de voz. “Están en juicio por todo el quilo*** que está haciendo, el e-mail y todo eso… así nunca se ponen de acuerdo”, añadió, haciendo referencia al conflicto legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi. “[Wanda] me preguntó si te doy su número, así hablan y se ponen de acuerdo en que qué cosa decir, pero como vos me digas, por eso te pregunto. El número quedate tranquilo que te lo paso”, remató.

Como era de esperarse, después de que estos mensajes se hicieron públicos, Yanina Latorre habló al respecto al aire de Yanina 107.9 (El Observador) y dio más detalles. Para hacerlo, dio su versión de todo lo que pasó en los últimos días: “La esposa de Baldé se sentó, dijo que era una vergüenza, que no había sido nada. Que fue un desliz del marido y que fue una sola noche. Wanda enloqueció e hizo un descargo en su comunidad de WhatsApp”, relató la conductora.

Mauro Icardi habría presentado ante la justicia los chats que comprometen a Wanda Nara por su affaire con Keita Baldé (Foto: Instagram/@mauroicardi @wanda.nara @keitabaldeofficial)

“Cuando Wanda hace ese descargo, Keita se calienta y se comunica con Icardi, porque ahora se quieren”, aseguró. Hacia el final, confirmó que fue el futbolista senegalés quien filtró los audios a la prensa argentina, con ayuda del jugador del Galatasaray. “Keita le da los audios a Kennys e Icardi los filtra para hacer quedar mal a Wanda”, sentenció. “Es hermoso que los dos cornudos se asocien para hundir a Wanda. Es hermoso”, concluyó.