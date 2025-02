Filtraron escandalosos audios que podrían comprometer a Wanda Nara respecto a su vínculo con Keita Baldé

Si algo quedó en evidencia, especialmente en los últimos meses, es que Wanda Nara no puede escaparle a los escándalos. El fin de semana, el conflicto mediático del verano - el cual la tiene como coprotagonista junto a Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez - dio un giro inesperado cuando el futbolista senegalés Keita Baldé admitió públicamente que tuvo una relación con la conductora en el pasado. En medio de las repercusiones por la entrevista que dieron tanto él como su exesposa Simona Guatieri para la televisión italiana, en la que apuntaron con dureza contra Nara e Icardi, trascendieron polémicos audios respecto a este “cuadrilátero amoroso” que podrían tener a la mediática “contra las cuerdas”.

Yanina Latorre compartió una foto de Wanda Nara y Keita Baldé juntos (Fuente: Instagram - Yanina Latorre)

“Prepárense para lo que vamos a escuchar”, introdujo el martes el periodista Juan Etchegoyen en Desayuno Americano (América). “Hace unos días Wanda dijo ‘yo no establecí más contacto con Keita Baldé desde que pasó lo que pasó’. Fue hace tres años. Lo que vamos a comprobar es que sí lo estableció porque eligió a alguien de su entorno el 19 de diciembre del año pasado, para contactar a Keita Baldé. Esa persona es Kennys Palacios”, advirtió.

Una vez dicho eso, reprodujeron el audio que Kennys Palacios, estilista y mejor amigo de Wanda Nara, le habría enviado a Keita Baldé vía WhatsApp hace casi dos meses por pedido de la mediática.“Escuchá, me pregunta Wan si puede hablar con vos. Te paso su número y vos hablás a ver si se ponen de acuerdo por las dudas con qué decir o que no antes que el otro loco suba. Vos me decís, yo no voy a pasar tu contacto sin autorización”, se escuchó decir a Palacios.

Los audios de Kennys Palacios a Keita Balde

“O yo te paso el de ella, como vos quieras”, continuó en otro mensaje de voz y en la misma línea agregó: “Están en juicio por todo el quilo*** que está haciendo, el email y todo eso... así nunca se ponen de acuerdo”. Acá se pudo advertir a qué se refería al conflicto legal que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi.

Por otro lado, en otro audio que reprodujeron, y que aseguraron que era de la misma fecha, Kennys Palacios le dijo a Baldé: “Bueno, pero lo que te digo es lo otro porque [Wanda] me preguntó si te doy su número, así hablan y se ponen de acuerdo en que qué cosa decir, pero como vos me digas, por eso te pregunto. El número quedate tranquilo que te lo paso”.

A partir de esto, Juan Etchegoyen contó que en el pasado Wanda Nara habría hablado mal de Simona Guatieri, la exesposa de Baldé y que, por ese motivo, el futbolista la habría bloqueado: “Por eso es que Kennys se contacta con Keita Baldé, porque Wanda está bloqueada por Keita”. Asimismo, el panelista indicó que existirían audios de la conductora hablándole directamente al exjugador del Inter de Milán.

Este intercambio de mensajes podría comprometer mucho a Wanda Nara. Hace un tiempo Ángel de Brito indicó que Mauro Icardi buscaría que el divorcio se tramitara en Italia y recientemente trascendió que el futbolista habría denunciado a la madre de sus dos hijas por adulterio ante la justicia de dicho país.

Según trascendió Mauro Icardi habría denunciado a Wanda Nara por adulterio ante la justicia de Italia (Foto: Instagram) (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

“Mauro denunció a Wanda Nara en Italia, en el marco del divorcio, por supuesta infidelidad con Keita Baldé en la casa que compartían”, sostuvo el periodista Luis Bremer en A la tarde (América). En esta misma línea, advirtió que el reciente viaje del futbolista y la China Suárez a Milán habría tenido intensiones legales. Según indicaron en el programa, Icardi habría declarado durante cinco horas y presentando pruebas de la infidelidad de su exesposa ante la justicia italiana.