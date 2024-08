Aseguran que Mauro Icardi tomó una drástica decisión tras la separación de Wanda Nara

Escuchar

La historia de amor entre Wanda Nara y Mauro Icardi tiene confundidos a quienes siguen esta pareja desde el inicio, allá por el 2013, cuando ella ya era madre de tres varones y estaba separada de Maxi López. Aunque en el 2014 se juraron amor eterno, los últimos años no fueron los mejores, sobre todo cuando en 2021 se señaló como tercera en discordia del matrimonio a María Eugenia ‘China’ Suárez, hasta que, finalmente, el 8 de julio pasado decidieron separarse. Sin embargo, un nuevo capítulo sorprendió a todos.

Wanda Nara y Mauro Icardi se casaron en 2014 (Instagram @wanda_nara)

Según contó Majo Martino este viernes en Mañanísima (eltrece), el futbolista del Galatasaray Spor Kulübü de la Superliga de Turquía le habría cortado todas las tarjetas de crédito a su exesposa y madre de sus dos hijas, Francesca e Isabella. Tras la noticia, Ana Rosenfeld, la abogada de la mediática, salió a hablar. “Acá no hay mentiras, todo lo contrario. Son realidades, que, por supuesto, la realidad como el mundo gira, pero esa es la verdad”, comenzó diciendo.

Pese a que estaba desconcertada sobre cómo se había filtrado la información, no desmintió los dichos de la panelista del ciclo que conduce Carmen Barbieri. “No sé de dónde salió esa información. Sí, es cierto que los hombres muchas veces usan eso como medida coercitiva. En casos que he trabajado durante 50 años, los hombres lo primero que hacen es cortar la tarjeta de crédito o no hacerse cargo de las obligaciones alimentarias respecto de sus hijos menores”, señaló.

Y agregó: “No sé qué pasó particularmente con esta tarjeta, pero es muy común y es muy normal”. Ante esto, Martino aseguró que fue la propia Nara quien brindó aquel dato, por lo que la letrada concluyó: “Si salió de Wanda, entonces es real”.

Aunque por lo que dijo la dueña de Wanda Cosmetics esta parecería ser la separación definitiva, el joven de 31 años sorprendió en los últimos días con una contundente reacción tras ver una publicación de la intérprete de “Bad Bitch”. Mientras ella se encuentra en Miami por un proyecto laboral y de vacaciones con sus dos pequeñas, se animó a subir una arriesgada foto. “El sol está fuerte, y eso que uso mucho protector”, escribió en su perfil de Instagram, donde tiene más de 16 millones de seguidores. En la selfie que compartió, se la vio bronceada tras un día de sol. Aunque se había quitado la parte superior de su traje de baño, se cubrió con las manos para no revelar demasiado. Minutos después, su exmarido reposteó la imagen en sus historias, sumando un emoji de fuego y generando dudas sobre la separación.

Mauro Icardi reaccionó a la foto semidesnuda de Wanda Nara

En ese sentido, Rosenfeld sostuvo que su defendida no tuvo la mejor reacción: “A Wanda la enojó que Mauro reposteara su foto. Ella me lo dijo y yo se lo hice saber a él”. Si embargo, aclaró que “tienen diálogo” debido a que “tienen dos hijas en común”.

Wanda Nara y Mauro Icardi junto a Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella (Foto: Instagram @wanda_nara)

Por último, la abogada de los famosos aseguró que “el divorcio no es un tema que se haya hablado aún” y que “la separación implica que cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera con su vida”.

LA NACION