Aseguran que Morena Rial está nuevamente en pareja: quién es el joven que le enviaba cartas cuando estaba presa

Durante los últimos meses el nombre de Morena Rial se hizo eco en los medios y en la justicia. En enero la detuvieron en San Isidro por presuntamente intentar ingresar a una propiedad con su bebé de tres meses en brazos y en febrero la policía la detuvo en un departamento del centro porteño por un robo a una casa de Villa Adelina. Después de 10 días detenida en una comisaría de San Isidro, la joven de 26 años quedó en libertad. Antes de esto, declaró ante el juez y aseguró estar “arrepentida” y “avergonzada” por el delito que cometió y expresó sus deseos de regresar con su bebé, a quien alegó que debía amamantar. Pero, en el medio de toda esta intrincada situación, volvió a encontrar el amor.

El 5 de febrero Morena Rial quedó detenida por un robo en Villa Adelina (Foto: Instagram @moreerial)

En la emisión del jueves de LAM (América) dieron detalles de la nueva relación de Morena Rial. El panelista Pepe Ochoa contó que “hace dos meses”, la joven de 26 años “flechó” con un chico y aseguró que fue “amor a primera vista”.

Según indicó el panelista, habría sido Alan Cañete, amigo de Morena y quien también quedó detenido con ella, quien se lo presentó. “El nuevo es derecho, va bien, no estuvo en la cárcel”, indicó. “Esta persona se le acerca, la invita a salir, arrancan a salir y en el medio de todo More cae presa. Él, vía abogado, le envía cartitas de amor que van, cartitas de amor que vienen. Y al final, cuando ella sale, él le declara de amor y hoy ya están de novios oficialmente", detalló Ochoa.

En LAM (América) indicaron que Morena Rial está en pareja con un joven llamado Eric (Foto: X @elejercitodelam)

“Él se llama Eric. Es amigo de Alan, el otro amigo de More, que también cayó preso”, sostuvo. En cuanto al nuevo novio de Morena, comentó que, según la información que recibió, “es buen pibe, de buen corazón, de buenas ideas, no es desviado en el camino del Señor”.

En el programa también mostraron fotos de la nueva pareja. Una fue una selfie que se tomaron ambos en un ascensor y otra que se sacaron frente al espejo de un local comercial cuando fueron de compras.

Las últimas relaciones de Morena Rial no terminaron de la mejor manera. Estuvo en pareja con Facundo Ambrosioni, padre de su hijo mayor, Francesco (6). En una entrevista con LAM en enero, el joven dijo que el menor vivía con él en Córdoba desde hacía dos años y que mantenía algunos encuentros esporádicos con Morena. “No tengo diálogo ni quiero tenerlo tampoco. Que vaya al colegio y lo termine”, expresó Rial respecto a su ex en diálogo con el mismo medio. Asimismo, recientemente la joven se separó de Matías Olgas, el padre de su hijo menor de cuatro meses, Amadeo.

En las redes de LAM compartieron las publicaciones que hizo la exnovia de Eric, la nueva pareja de Morena Rial (Foto: X @elejercitodelam)

Pero, si bien hoy la hija de Jorge Rial parecería estar feliz y enamorada de su nueva pareja, lo cierto es que aparentemente su relación no podría escaparle a los escándalos. Tras confirmar el noviazgo de Morena con Eric, en la cuenta de X de El ejército de LAM, compartieron capturas de los estados de WhatsApp de Yas, la exnovia del joven. Hizo descargos y publicó fotos a través de los cuales apuntó contra ambos.

Los posteos de la exnovia de Eric (Foto: X @elejercitodelam)

“Story time de como mi ex me gorreó con Pepa Rial”, escribió Yas junto al emoji de una carita que vomita. “Lo idolatraba, lo mantenía, me lo llevé de vacaciones, le compré el celular, le di todo ¡y así me paga! Muerto de hambre”, agregó. Asimismo, se pudo advertir que compartió la selfie que su ex se sacó con Morena Rial en el ascensor y otra que el mismo se tomó junto a su nueva novia en una casa. “¿Cuándo sos un interesado pasa esto? Qué estúpida fui", expresó la exnovia de Eric.