Cinthia Fernández fue lapidaria con Wanda Nara tras sus fotos en topless: “Batería de filtros”

Tras un intenso año laboral y un par de meses en donde los escándalos no le dieron tregua, Wanda Nara consideró que era momento de tomarse un descanso. Aprovechó que Zaira Nara viajó hasta Europa para verla y se fueron juntas a disfrutar a pleno del verano español.

Pero, como si el drama la siguiera a todos lados, la empresaria quedó envuelta en una catarata de críticas luego de que trascendieran fotos suyas en topless durante un día de playa. Entre las múltiples voces que salieron tanto a atacarla como a defenderla, se destacó un duro mensaje de Cinthia Fernández.

Wanda y Zaira Nara juntas de viaje en Ibiza instagram @wanda_nara

Ser una figura pública tiene una larga lista de beneficios pero, a su vez, cuenta con múltiples desventajas. Una de ellas -quizás la principal- es que toda acción o palabra queda expuesta al escrutinio público.

Metida en el mundo de los medios y del entretenimiento desde su juventud, Wanda es consciente de esto. Y aunque jura ser lo más precavida posible, siempre pasa algo que la pone en el centro de la polémica.

Así sucedió un par de días atrás ya que, mientras estaba en la playa, optó por sacarse la parte de arriba del bikini al momento de meterse en el agua. Con una colita de pelo, lentes de sol y los brazos cruzados sobre el pecho, caminó sin prestarle demasiada atención a las miradas de los curiosos.

Wanda Nara hizo topless durante sus vacaciones en Ibiza Mega/The Grosby Group

Sus postales playeras llegaron a muchos medios de comunicación y, a su vez, fueron tema de debate para los usuarios de las redes sociales. Como suele suceder, algunos celebraron su accionar mientras otros lo vieron con malos ojos. En este segundo grupo se ubicó Cinthia Fernández, quien utilizó su perfil de Twitter para opinar duramente sobre el topless de Wanda Nara.

El tuit de Cinthia Fernández sobre el topless de Wanda Nara twitter

Al mismo tiempo que compartió el link de una noticia en donde se hablaba del tema, escribió: “Con el carisma que tiene Wanda y la simpatía que maneja con las mujeres, ¿por qué no se muestra tal cual es? Real, sin esa batería de filtros que se pone. Daría un buen mensaje”. Su comentario no fue muy bien recibido por otros usuarios quienes, no solo no le demostraron apoyo, sino que le contestaron de manera negativa.

“Quizá porque ella se siente cómoda así. Quizá porque no le debe nada a nadie. Quizá porque no tiene la obligación de dar un buen mensaje. Mostrar su cuerpo tal cual es no es normalizar nada, lo que habría que normalizar es dejar de decirle a las mujeres/hombres lo que tendrían que mostrar o hacer en sus redes y es sus vidas. No porque nombres dos buenos rasgos de su personalidad quiere decir que tenga que mostrar su cuerpo como a vos te parezca”, dijo una usuaria entre tantas respuestas.

Por su parte, Wanda Nara ignoró por completo todo lo que se dijo de ella y se dispuso a aprovechar hasta el último minuto de su emocionante escapada veraniega. Continuó con sus cenas en exclusivos restaurantes, sus salidas a bailar y hasta compartió múltiples videos de un recital de Maluma.