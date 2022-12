Aseguran que Tini Stoessel bloqueó a Camila Homs en el celular: “No va a mostrar el diálogo”

escuchar

Camila Homs volvió al ojo de la tormenta luego que saliera a la luz otro escándalo que la vincula directamente con Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo De Paul. Según afirmaron en A la Tarde (América), la modelo indicó que la cantante la tiene bloqueada de su celular y que no le puede enviar mensajes. Luego del conflicto pre Mundial que enfrentó al mediocampista argentino con su expareja, las chicanas iniciaron un nuevo round.

Una de las periodistas que compone el panel del programa vespertino antes mencionado aseguró que Homs le comentó cuál es su vínculo actual en cuanto a De Paul y a Tini. Fue allí donde se informó acerca de que la cantante la habría bloqueado de su celular, con la intención de evitar recibir llamadas y mensajes de la modelo. “Ella me dice que es real que ha sido bloqueada por la otra parte. Pero al mismo tiempo no va a querer mostrar cuál fue el diálogo porque quedaría muy mal parada en ese ida y vuelta. La sentí en algún punto como cansada, como cuando una situación te sobrepasa. Desbordada pero no mal, con mucha paciencia. Admiro la paciencia que tiene”, relató “Pochi”, panelista del ciclo.

Cami Homs fue bloqueada del celular por Tini Stoessel (Fuente: América)

En sintonía con el conflicto, días antes, el panelista y abogado Roberto Cazorla señaló: “Lo que habría pasado es que lo que comenzó inocentemente con un dedo no quedó ahí. Comenzó a escalar, empezaron los mensajes de texto, WhatsApp y redes sociales, y Tini habría bloqueado a Camila por esta situación”. Ante este llamativo comportamiento por parte de la modelo para con la cantante, el resto de los periodistas presentes indicaron que la actual novia de De Paul podría denunciarla por presunto hostigamiento.

El apasionado encuentro de Tini Stoessel y Rodri De Paul que no sentó bien a Cami Homs instagram @tinistoessel

Además destacó que una persona cercana al vínculo de ambos le confió este dato: “Yo lo definiría un modelo de acoso porque siempre hasta tanto tener la realidad de la situación en el ámbito penal, se le puede llamar de esta manera al delito que estaría llevando a cabo Camila Homs contra Tini y De Paul. Los textos que le enviaría la mamá de Francesca y Bautista a Tini son irreproducibles”.

Luego del acuerdo de manutención alimentaria que Homs y De Paul sellaron tras un extenso enfrentamiento mediático, antes de acudir al Mundial de Qatar 2022, el campeón mundial aceptó el reglamento al igual que los días legales para poder compartirlos con sus hijos. A pesar de un ensañamiento de ambos, la relación terminó en buen aspecto. Todo hasta que Francesca apareció en uno de los últimos recitales que Tini ofreció en el Campo Argentino de Polo. Desde ese instante la modelo cambió de parecer.

Camila Homs nuevamente ocupa el ojo de la tormenta y habría asegurado que Tini la bloqueó (Fuente: Instagram)

Desde el programa televisivo detallaron que Homs prohibió que el rostro de su hija se haga público, algo que se habría roto con la presencia de Francesca junto a su padre y a Tini la semana pasada. A raíz de ello es que la modelo utilizó su cuenta de Instagram para enviar una serie de mensajes que podrían ser destinados a la pareja.

Camila Homs contó que Tini Stoessel la bloqueó en el celular: “Ella no queda bien parada” (Fuente: América)

Tras el reencuentro de De Paul y Tini luego del regreso de la cantante de Qatar, ambos compartieron una fotografía en donde se los puede ver juntos y muy felices. Ante ello, Homs, sin dar nombres, posteó una historia temporal en la que envió un beso con su dedo mayor y luego realizó la seña de fuck you. Más tarde la reacción se viralizó a través de las redes sociales y aún así, la modelo evitó brindar declaraciones al respecto.

En tanto, la periodista y propietaria de la cuenta de espectáculos @Gossipeame, agregó: “A Camila hay muchos comportamientos de la pareja que no le estarían gustando, que la tendrían muy indignada. Y a eso se deben todas estas amenazas de que ella podría contar estos comportamientos”. A pesar de las críticas y los rumores circulantes, días atrás De Paul se acercó a la comuna de Puerto Madero y visitó a sus hijos Bautista y Francesca, sin dirigirse a la prensa.

