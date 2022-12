Detrás de escena: el motivo por el que Cami Homs estalló furiosa contra Rodrigo de Paul en su cuenta de Instagram

escuchar

Más allá de los rumores y los trascendidos, durante el mundial de fútbol Camila Homs mantuvo un cordial silencio en relación a Rodrigo de Paul. Sin embargo, algo pasó durante el regreso de los jugadores al país que la hizo estallar de furia y, lejos de guardarse la bronca, la compartió en su cuenta de Instagram con sus más de 600 mil seguidores: en una historia en la que se la ve en primer plano y con una sonrisa en el rostro, la modelo se llevó el dedo medio a los labios y terminó apuntándolo directamente a la cámara recreando el clásico gesto de fuck you. “Nada pa decir. ¿Ustedes? ¿Bien?”, había escrito un rato antes sobre su imagen, esta vez muy seria.

El gesto de Camila Homs tras el reencuentro de Tini y De Paul

El posteo de Homs apareció en sus redes un rato después de que Tini Stoessel, actual novia de De Paul, publicara en su Instagram el reencuentro de la pareja. Fue en el campo de Polo, donde ella ensaya para su próximo recital. Hasta allí se acercó el campeón del mundo luego de la recorrida de la Selección en micro y en helicóptero por la ciudad. En la foto, se los puede ver muy enamorados. En el video, ella salta a los brazos de él y mientras todos a su alrededor coreaban “dale campeón, dale campeón” .

Según lo que se pudo saber durante la competencia, si bien las familias de todos los jugadores, las parejas y los hijos fueron a Qatar a apoyarlos durante más de un mes, Homs decidió quedarse con los pequeños en la Argentina y alentaron a la selección desde su casa. Por su parte, Tini sí viajó a Medio Oriente y estuvo presente tanto en la cancha como en las visitas permitidas a la concentración y ambos hicieron varios posteos en las redes declarándose su amor.

Tini y Rodrigo De Paul protagonizaron un apasionado reencuentro

El detrás de escena

Con la declaración de guerra hecha, la periodista de Intrusos en el Espectáculo Maite Peñoñori decidió investigar los verdaderos motivos detrás del enojo de Homs. Luego de debatir en el envío de América TV la situación de la expareja, Peñoñori contó que habló con allegados tanto de Camila como de Rodrigo. “Voy a contar las dos cosas que me dicen y después que cada uno saque sus conclusiones”, avisó.

Tras explicar que el conflicto tiene que ver principalmente con los hijos y con que el jugador del Atlético de Madrid en lugar de ir al reencuentro de ellos luego de dos meses fue primero a ver a Tini, Maite compartió lo que le explicaron del lado de la modelo. “A mí lo que me cuentan por un lado es que en el día de ayer los hijos de Rodrigo pensaron que iba a ir a verlos”, adelantó. “Principalmente Francesca, que es la más grande” , agregó luego.

Camila Homs junto a su hija Francesca Gerardo Viercovich - LA NACION

La periodista relató que la nena estaba esperando a su papá ilusionada porque había estado mirando la tele todo el día y había hablado con él. Luego, aseguró que entre la expareja hay buen diálogo y que no hablan a través de sus abogados, sino que lo hacen directamente. “Camila había ido a comprar un regalo para que Francesca le dé a su papá campeón, estaba con mucha ilusión, esperó y esperó y Rodrigo nunca llegó”, completó y puso énfasis en aclarar, de nuevo, que se trata de la versión del entorno de Homs. “Camila estalla cuando ve el video de Rodrigo saludando a Tini. Por eso se enoja y postea eso, confirmando también que Rodrigo no había visto a los hijos”.

El apasionado encuentro de Tini Stoessel y Rodri De Paul instagram @tinistoessel

La otra campana

El encargado de contar la versión de la familia De Paul fue Guido Zaffora. “¿Qué dicen del entorno de Rodrigo? Que la zona de Puerto Madero estaba muy congestionada y que la idea de De Paul era visitar a sus hijos anoche y se le complicó la situación”, compartió. Ante la cantidad de gente en la calle y la dificultad para transitar, el periodista contó que le explicaron que De Paul habló con Camila y que organizaron para hacer la visita hoy.

“Te sumo más”, tomó la posta Maite. “ Le quedan muy poquitos días a Rodrigo acá, porque dentro de cuatro días tiene que volverse. También lo que me cuentan del lado de Rodrigo es que él estuvo todo el tiempo tratando de compartir momentos con los chicos antes del mundial y que incluso hubo imágenes que no vimos ”, aseguró. Además, contó que del lado de De Paul sienten que Camila muestra y expone lo que hace en redes y él no actúa de la misma forma y que la mamá del jugador es una abuela muy presente en la vida de los chicos y muchas veces funciona como nexo.

Por último, Maite explicó que otro de los puntos que le cuestionaron a De Paul es por qué sus hijos no estuvieron en Qatar. “Muchos decían ´Cami no los quiso llevar´. A mí lo que me cuentan es que hubo un llamado de Rodrigo cinco días antes de la final y le dijo a Camila ‘mandámelos con la niñera’. En ese momento, el resto del panel mostró estupor ante el pedido”, dijo. Maite, entonces, aclaró que toda la familia de Rodrigo estaba en Qatar, que no había intención de que viaje Camila y que la niñera es de confianza.

Gonzalo Vázquez completó la historia con su versión: que fue Camila quien no quiso ir a Qatar, que ella podría haber ido gracias al arreglo que hicieron y que por eso él pidió que vayan con la niñera.

