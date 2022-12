El tierno mensaje de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel, tras su show: “Te amo con todo mi corazón”

escuchar

Rodrigo de Paul está feliz y enamorado y no tiene ninguna intención de ocultarlo, le guste a quién le guste. Luego de aparecer en el escenario del Campo Abierto de Polo ayer -donde Tini Stoessel hizo delirar a sus fans con un show con muchas sorpresas- y compartir su felicidad con una marea de tinistas que le regaló una inmensa ovación, el flamante campeón mundial decidió cerrar la jornada con un tierno mensaje para su novia en su cuenta de Instagram. “Me da mucho orgullo verte brillar”, escribió.

“Te admiro”, arrancó el texto en mayúsculas,y decidió acompañar sus palabras junto a una foto en donde sostiene a Tini a caballito de cara al público, en la que se los ve sonrientes y festejando el título que logró la Selección Nacional en Qatar. “Me da mucho orgullo verte brillar, gracias por dejarme ser parte. Sos la número 1, pero por sobre todas las cosas por el amor que le ponés a lo que hacés”, agregó. Para terminar, volvió a las mayúsculas, como si quisiera gritar sus sentimientos a los cuatro vientos: “Te merecés todo esto y más, seguí brillando que no tenés techo. Te amo con todo mi corazón”.

Lejos de guardarse la respuesta para el ámbito privado, de inmediato la cantante pop contestó. “Qué momento tan lindo”, arrancó. “Yo también te admiro y amo Rodrigo, gracias por estar, me hacés muy feliz”, compartió junto a un montón de corazoncitos rojos. Y como la familia de Tini siempre está, un rato después fue Fran Stoessel, el hermano de la artista, quien dejó corazones celestes y blancos en el posteo, publicación que alcanzó dos millones y medio de likes y más de 17.500 comentarios.

Por su parte, entre decenas de momentos del recital de anoche, Tini compartió la misma foto que posteó De Paul y el detrás de escena del encuentro sobre el escenario en sus historias de Instagram.

Una noche mágica

El fervor por la Selección Nacional y el título mundial estuvo presente en el show de Tini desde el principio: camisetas y banderas de argentina entre el público, cánticos de cancha y el famoso “Muchachos” se convirtieron en un himno generalizado que se repitió durante toda la noche casi como en loop, publicó LA NACIÓN en una completa crónica del evento. “Que suba De Paul, que suba De Paul”, fue el deseo que también se escuchó a coro y que recién se cumplió sobre el final de la jornada.

Con la camiseta albiceleste puesta, Tini volvió al escenario con compañía: la banda Airbag fue la encargada de tocar el himno nacional y cuando las estrofas tomaron más ritmo y velocidad, allí apareció él: desde una plataforma que ascendía desde abajo del escenario y con una réplica de la copa entre sus manos, Rodrigo De Paul hizo su tan ansiada entrada triunfal.

“Vamos que tenemos a un campeón del mundo, carajo”, gritó Patricio Sardelli mientras Tini abrazaba a su novio. “Muchas gracias por el amor, por el cariño. Fue difícil, pero creo que hemos dejado al país en lo más alto del mundo, hemos hecho historia”, dijo el siete de la Scaloneta.

Luego de la referencia obligada al título, De Paul le dedicó unas palabras a Tini que hicieron que las fans de La Triple T lo quieran aún más. “Les voy a contar una historia para que entiendan por qué yo amo a esta mujer. En el peor momento del mundial, después del primer partido (que había mucha presión y muchos miedos) ella se tomó un avión y vino a darme un abrazo” , dijo en referencia a la derrota contra Arabia Saudita en la primera ronda. Luego de un beso que hizo temblar a todo el estadio, continuó: “Y en el mejor momento del Mundial, cuando estábamos por jugar una final, ella priorizó estar acá para regalarle este show a todos ustedes”.

“Yo hoy soy muy feliz. Al lado tengo a la mujer de mi vida, todos los días me enseña a ser mejor, a no rendirme y creo que una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento de mi vida apareció para darme mucha luz y mucho amor”, agregó el futbolista mirándola a los ojos a una Tini que, por primera vez, se quedó sin palabras.

La infaltable polémica

No todo podía ser tan color de rosa para De Paul. Es que luego de llegar al país y ser parte el martes pasado de la caravana que saludó primero desde un micro y después desde un helicóptero a los más de cuatro millones de argentinos que pintaron las calles de celeste y blanco, Camila Homs, su expareja, decidió dejarle un duro mensaje, también a través de Instagram.

El gesto de Camila Homs tras el reencuentro de Tini y De Paul

En una historia en la que se la ve en primer plano y con una sonrisa en el rostro, la modelo se llevó el dedo medio a los labios y terminó apuntándolo directamente a la cámara recreando el clásico gesto de fuck you. “Nada pa decir. ¿Ustedes? ¿Bien?”, había escrito un rato antes sobre su imagen, esta vez muy seria. Lo que desencadenó su furia, según contaron en Intrusos, fue que el jugador fue a ver primero a Tini antes que a sus hijos. Según las versiones del círculo íntimo del jugador, ese mismo día se hizo muy difícil llegar hasta Puerto Madero y por eso el reencuentro familiar se reorganizó para el día siguiente.

