Eddie Hassell actuó en la película The kids are all right, que fue nominada a un Oscar

El actor Eddie Hassell murió el domingo por la mañana luego de recibir un disparo tras un intento de robo en Texas, Estados Unidos. Tenía 30 años y era conocido por sus papeles en la película nominada al Oscar The kids are all right y el programa de televisión Surface.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su representante al portal Variety. Según explicó, el incidente con el arma de fuego está siendo investigado. De acuerdo al New York Times, Hassell recibió un disparo en el abdomen cuando salía del departamento de su novia. Inmediatamente fue llevado a un hospital, donde murió.

Hassell nació el 16 de julio de 1990 en Corsicana, Texas. Se desempeñó en papeles pequeños durante la década del 2000 y en 2010 le dio vida a Clay en la película The kids are all right, protagonizada por Julianne Moore y Mark Ruffalo.

También participó en las películas 2012, El árbol genealógico, Jobs, Family Weekend, House of Dust, Warrior Road y Bomb City. Su crédito más reciente es por la película de 2017 ¡Oh Lucy!, donde actuó como un camarero.

En programas televisivos se destacó en Surface, donde actuó junto a Leighton Meester y Lake Bell. A su vez hizo tuvo apariciones en Studio 60 en Sunset Strip, Jimmy Kimmel Live!, Oliver Beene, Joan of Arcadia, 'Til Death", Southland, Bones, Devious Maids y Longmire.

Además de la actuación, Hassell era surfista y skater.