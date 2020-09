Ashley Tisdale, la estrella de High School Musical, está embarazada

Ashley Tisdale confirmó en sus redes sociales que se encuentra embarazada de su prime hijo

A sus 35 años y 14 años después del estreno de High School Musical, la popular actriz de la película, Ashley Tisdale, anunció a sus seguidores de las redes sociales una tierna noticia y sorprendió a los fanáticos: está embarazada de su primer hijo.

La joven, que interpretó a Sharpay Evans en la exitosa película, compartió una foto en su cuenta oficial de Instagram donde se la puede ver junto a su esposo, Christopher French, mirando a su panza en pleno crecimiento.

La publicación sorprendió rápidamente a los seguidores de las redes sociales y cosechó más de dos millones de me gusta desde que fue compartida y varios comentarios de los usuarios, entre ellos, celebridades que trabajaron con Tisdale.

Entre ellos, quien fue protagonista de la película de Disney, Vanessa Hudgens, le dedicó un dulce mensaje a su compañera de elenco. "Simplemente la más linda", comentó, emocionada.

Al ver la repercusión de la alegre noticia, la actriz publicó un mensaje de agradecimiento en sus stories: "Gracias por todo el amor y apoyo. Estoy abrumada. No puedo parar de sonreír", indicó Tisdale.

La actriz y su esposo llevan casados seis años. Hace algunos días atrás, con motivo de su aniversario, Tisdale publicó una serie de imágenes de la boda acompañada con un mensaje: "No puedo creer que ya llevamos seis años. El tiempo vuela. Cris, realmente me hiciste una mejor versión de mi misma porque me inspirás día a día. Tu corazón es puro, harías cualquier cosa para hacerme feliz. Estoy tan agradecida de ser tu esposa. Te amo y después de tanto tiempo, sigo estando enamorada", dijo.