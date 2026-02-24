Tiene 32 años, sus padres son dos aclamados actores, también se dedica a la actuación y hace cuatro meses tuvo a su segundo hijo

“Fue una bendición. Me trataban como adulta en los sets y eso abrió mi mundo”, afirmó sobre su infancia vivida en los estudios de filmación
2 minutos de lectura
Francesca Fisher Eastwood (32) recordó en una reciente entrevista con Fox News cómo sus padres, los aclamados Clint Eastwood (95) y Frances Fisher (73), la llevaban a los estudios de filmación desde muy chica, un gesto que, según confesó, moldeó profundamente su amor por la actuación. Francesca pasaba horas observando detrás de cámaras, fascinada por el proceso creativo. “Fue una bendición. Me trataban como adulta en los sets y eso abrió mi mundo”, afirmó. La hija de Clint y Frances –quienes mantuvieron una relación sentimental a comienzo de los 90– nació el 7 de agosto de 1993 en Redding, California. Por parte del gran actor y director, tiene siete hermanos mayores.
EN BUSCA DE SU LUGAR
Francesca creció rodeada de cine y supo conquistar su propio espacio en la industria. Debutó casi de bebé en The Stars Fell on Henrietta (1995), de la mano de su madre, y más tarde actuó junto a su padre en True Crime (1999). Su carrera incluye films independientes como M.F.A. (2017), Outlaws and Angels (2016), La bóveda (2017) y participaciones en la serie Heroes Reborn.
Está en pareja desde hace siete años con el actor, director y guionista Alexander Wraith, conocido por sus trabajos en Orange is the New Black y Naomi, entre otras series. El 16 de septiembre de 2018, dieron la bienvenida a su primer hijo llamado Titan y, el 10 de octubre del año pasado, la familia se agrandó con la llegada de un nuevo bebé (aún no revelaron el sexo ni su nombre).
Orgullosa heredera de dos figuras icónicas del cine, Francesca habla con frecuencia del enorme cariño que une a sus padres con su hijo mayor. “Son abuelos presentes, amorosos… es un vínculo único”. Hoy, convertida en madre de dos, artista en crecimiento y figura admirada por su estilo, escribe su propia historia.
