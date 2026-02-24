La historia de vida de Emanuel Di Gioia, el restaurador de autos que llegó a Gran Hermano 2026 para vengarse

El taller de restauración de autos clásicos quedó en pausa por tiempo indeterminado. Este lunes 23 de febrero, la casa más famosa del país volvió a abrir sus puertas para recibir a una cara conocida: Emanuel Di Gioia. Su ingreso a Gran Hermano 2026 marca el regreso de un participante que supo dejar una huella en el formato y que hoy busca su revancha.

Emanuel Di Gioia vuelve a ingresar a Gran Hermano ADRIAN DIAZ BERNINI

Del taller al confesionario: el camino de Emanuel

Su nombre no es nuevo en este universo. En la edición del 2011, además de la presencia de Cristian U., que se consagró como ganador en aquel entonces, Emanuel Di Gioia fue uno de los participantes que no pasó desapercibido en el juego, pese a que muy poco se supo de él desde entonces. En abril de 2024, el jugador habló con LA NACION, donde brindó detalles de aquella experiencia y contó cómo fue su vida después.

Emanuel Di Gioia, exparticipante de Gran Hermano

Cualquier seguidor de la historia de Gran Hermano que escuche la frase “yo soy de San Martín y vos sos de Munro” sabe de qué se trata. Ese día, y después de haber abandonado la casa por voluntad propia, Cristian U reingresaba al juego, algo que desestabilizó a los concursantes, sobre todo a Emanuel, quien no dudó en ir al frente. Sus dichos desencadenaron un tenso ida y vuelta con Jorge Rial, quien se desempeñaba como conductor en aquel entonces.

“Me enteré que Cristian U pidió que yo me vaya para entrar”, lanzó. Es que a la semana siguiente del reingreso de su compañero, Emanuel salió de la casa por supuesta decisión del público.

Los participantes de la edición 2011 de Gran Hermano

“Era irreal porque toda la casa estaba contra Cristian y aun así ganó él”, expresó en aquel entonces y apuntó contra la producción por hacer, según él, hasta lo imposible para que el jugador se convierta en el ganador de aquella edición. “No te voy a decir que está arreglado, pero sí editado. Por medio de la edición yo te puedo hacer queda re bien o re mal”, le dijo a este medio hace dos años.

Hasta reingresar al reality este lunes 23, Emanuel se encontraba alejado de los medios y se dedicaba cien por ciento a restaurar autos clásicos en su taller, ubicado en San Martín, localidad de la provincia de Buenos Aires. Recién en 2023 se animó a crear su cuenta de Instagram y en la que hasta unas horas antes de volver a la TV compartía videos analizando las jugadas de las últimas ediciones de Gran Hermano.

Cómo fue la vida de Emanuel después de Gran Hermano 2011

Tras su salida de la casa, y gracias a la visibilidad que le dio la pantalla chica, Emanuel se lanzó como cantante con “Sonora Pandillera”, un proyecto musical que logró presentar en Pasión de sábado (América TV). Además, participó de obras de teatro, grabó dos películas y participó de una miniserie junto a Patricia Sosa, Roly Serrano y Fabián Gianola.

Como si esto fuera poco, en 2023 estuvo a punto de formar parte del Bailando (América TV) junto a Juan Reverdito, exparticipante de Gran Hermano 2022, de quien es muy amigo.