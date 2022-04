Así es “Chance”, el nuevo tema de Paulo Londra que ya causa furor entre sus seguidores

Lo que hasta hace poco parecía imposible, finalmente se hizo realidad: Paulo Londra está de regreso con su segundo single desde que volvió a la música. Se trata de “Chance”, una canción que tuvo muy buena repercusión entre sus seguidores desde la primera escucha.

Apenas dos semanas después de sorprender a sus fanáticos con la rockera “Plan A”, su primera canción nueva después de casi tres años, el músico cordobés lanzó la sucesora, “Chance”, con un ritmo más lento que la anterior donde Londra se luce no solo cantando, sino también rapeando sobre una base que repiquetea como un bombo legüero.

Paulo Londra - Chance (video oficial)

“Chance” cuenta con un sencillo videoclip ambientado en un típico bar rutero. Hay mesa de pool, rocola y hasta un pequeño escenario en el que el cantante cordobés entona algunas estrofas para el público. Rodado por el ya mítico director de videoclips Facundo Ballve -que trabajó con Duki, Trueno, C.R.O., Seven Kayne, entre otras estrellas de género urbano local-, la pieza audiovisual narra también una breve historia de amor entre una joven que aparece en el bar y el Asper Master 23, como llaman al cantante.

El video apareció en el canal de YouTube oficial de Paulo Londra este miércoles por la noche y en menos de 24 horas superó las 8 millones de visualizaciones, lo que le valió el puesto más alto en el ranking de tendencias de música de la popular plataforma.

Paulo Londra lanzó "Chance", su nuevo single (Foto: Captura de video)

Para Londra, por supuesto, no se trata de un lanzamiento cualquiera. Después de la batalla judicial que lo mantuvo alejado de la industria musical durante casi tres largos años, justo cuando estaba en la cresta de la ola de su carrera, el cordobés se pudo sacar la espina y editar no solo una sino dos canciones en las últimas semanas para volver a recobrar el ritmo y saciar la sed de sus fanáticos.

El cantante celebró la noticia a través de sus redes sociales con un sentido posteo. “Si, si, si, si, le invite un trago, ella solo me dijo sin espuma”, escribió Londra y bromeó: “En este tema me siento Ed Sheeran, así te digo, je”. También les dejó un mensaje a sus fans: “Espero que les cebe con un matioli”. Por último, agregó una reflexión sobre su nuevo presente: “Ya dos temas nuevos girando, oh yeah”, escribió y sumó un emoji enamorado.

"Me siento Ed Sheeran": Paulo Londra celebró el lanzamiento de su segundo single desde su regreso a la música (Foto: Instagram)

El lanzamiento fue celebrado por toda la escena musical, que desde un primer momento apoyó la causa de Londra. El famoso freestyler Kódigo le dejó un mensaje de celebración y Lit Killah le hizo una broma por el sombrero que usa en el videoclip: “Buen sombrero, crack”, comentó. Los fans del cordobés también lo llenaron de comentarios y muchos de ellos ya comenzaron a aprenderse la letra de la canción.

A pesar de que no lanzaba música nueva desde hacía casi tres años por un conflicto legal que lo obligó a poner en pausa su carrera, Paulo Londra tiene más de 17 millones de oyentes mensuales en Spotify. Justo antes de su regreso, sumaba más de 4 mil millones de streams totales desde que presentó su música en la plataforma en 2015, una cifra que no para de crecer.