En medio de una fuerte disputa legal con su ex, Paulo Londra fue papá de otra nena

Camuflado, con una campera negra, la capucha puesta y un barbijo cubriendo gran parte de la cara, Paulo Londra no pudo evadir a los periodistas que lo esperaban en la puerta del sanatorio cordobés en donde esta mañana su ex pareja Rocío Moreno dio a luz a Francisca, la segunda hija de la pareja. “La nena ya se bajó una leche, así que chocho”, confió en diálogo con Pablo Layús, movilero de Intrusos del Espectáculo, por América TV.

De pocas palabras, Londra reveló que tuvo a la bebé en brazos y confió que tanto la niña como su mamá están en perfectas condiciones. “¿Pudiste estar, acompañarla en ese momento?”, le preguntó Layus. “Sí, ahora voy a buscar a la mayor y a estar con ella”, agregó luego. Paulo Londa y Rocío Moreno no sólo están separados sino que actualmente están enfrentados legalmente por la cuota alimentaria de la primogénita.

Luego de despedir a los periodistas, Londra se subió en el asiento del acompañante del auto en el que se encontraba su mamá. “Estamos felices, amamos a nuestras nietas”, contó la flamante abuela. Cuando le preguntaron por los rumores de crisis entre su hijo y su pareja, la mujer fue contundente: “De nuestra parte nunca estuvo nada mal, gracias a Dios”.

Según contó Layús, la nena nació a las 10.55 aproximadamente y el hecho de que Londra haya estado en el sanatorio da indicios de un posible acercamiento entre la pareja. Sin embargo, Maite Peñoñori recordó que Londra y su expareja vivían en el fondo de la casa de la madre del cantante hasta antes de separarse y que ella se fue porque la relación con su suegra no era buena. “Ella estaba muy sola durante su embarazo y por eso fue su mamá a acompañarla” , reveló la periodista. Además, aseguró que en la foto que Rocío subió a las redes luego de parir y en donde se ven dos manos agarradas no está la mano de Londra sino la de su madre y que Paulo llegó después.

Hasta la semana pasada, Rocío estuvo en Carlos Paz trabajando, agregó Layús a continuación, y contó que el cantante le había pedido un tiempo a su expareja para dedicarse de lleno a solucionar sus problemas, terminar de grabar y resolver conflictos en Buenos Aires. Cuando en las imágenes mostraron las fotos de la cuna de la recién nacida, todos repararon en el mismo detalle: Francisca, en el cartel de la cuna, lleva solo el apellido de la mamá.

Cuando se conoció esa información la propia Rocío salió a clarificar el asunto en sus redes. “Quiero aclarar que en la clínica la anotaron así. Obvio que va a llevar el apellido del padre”, afirmó frente a la televisión encendida y con emojis de corazones al final.

La versión de la otra abuela

Marina, la mamá de Rocío, también habló de la llegada de su nieta y de la relación de su hija con Londra al salir del sanatorio. “Me tocó estar en el parto, en el nacimiento de una nieta”, reveló, con todos sus sentimientos a flor de piel. Luego, reveló que ayer se decidió que el parto fuera hoy, que se trató de una cesárea y que siempre supieron que era ella quien iba a ingresar a la sala de parto con Rocío. “En esto de proteger y cuidar la salud de este bebé por nacer, el tema de que también tenga un nacimiento tranquilo esta criatura y que la mamá esté dentro de un ambiente tranquilo, contenida”.

Sobre la foto de las dos manos que publicó Rocío, Marina aclaró que era su mano conteniendo a su hija y que una vez en la habitación quiso compartir esa imagen porque fue un momento muy especial.

Otros tiempos. Paulo Londra con su expareja y madre de sus dos hijas, Rocío Moreno Instagram @paulolondra

Consultada por Maite Peñoñori por una discusión el viernes muy tensa entre Rocío Y Paulo, Marina contó que hay muchas situaciones recurrentes de ese tipo y que “no siempre el diálogo es sano”. “Sí, no siempre termina bien. En el estado en el que se encontraba, en el que se encuentra todavía, no es para menos que se angustie”, relato y completó: “Tendrán que ponerse de acuerdo, tendrán que aprender que ahora hay dos niñas en el medio y tendrán que sobrellevar esto y buscar un equilibrio en el diálogo. Es parte también del crecer”.

Sobre el final, Marina reveló que Paulo estuvo presente porque Rocío le avisó cuándo era la cesárea, los horarios y el momento de la internación, que hubo diálogo permanente primero con Rocío y luego con ella, que Londra se instaló en la habitación y que una vez que la niña pasó a Neonatología le mandó al padre fotos y videos. Luego de los chequeos correspondientes, Marina contó que Paulo se acercó a Neonatología a conocer a su hija.

Una expareja en crisis

A fines de enero pasado estalló un conflicto entre el cantante y Rocío Moreno. Según denunció la mujer, el rapero no le pasa la cuota alimentaria acordada ni se ocupa de su hija. El tema se volvió viral en las redes sociales porque el cantante no publicaba nuevo material desde 2020, por un problema legal y subió a sus redes un video en el que se ve a su hija Isabella y suena una música de fondo. “Con tu mano, con mi mano. Hoy, esta lluvia me daña. Será que no estoy contigo. El agua cayendo en la ventana, no tiene más sentido”, se escucha decir a Londra en el fragmento de lo que sería un nuevo tema.

Así como hubo fans que celebraron la aparición del cantante, las críticas llegaron de parte de su exnovia y de activistas feministas, que se hicieron eco de los incumplimientos del rapero justamente en relación a la hija que él presenta en el video: Isabella, nacida en julio de 2020, a quien le dedica el tema. Su exnovia también expresó su descontento por la exposición de su hija.

Ana Rosenfeld, abogada de Moreno, explicó en declaraciones televisivas: “Se pudo acceder a la cuantiosa cifra en dólares, pero muchísimo dinero que ustedes no se imaginaban que tiene este hombre, no solamente para afrontar las obligaciones frente a sus hijos sino también respecto a esta mujer que –obviamente- no está en condiciones de salir a trabajar”, comenzó la abogada. “Él le soltó la mano”, agregó, en referencia a la situación de su defendida, que acusa a su ex de no atenderle el teléfono e incumplir con sus obligaciones como padre.

Según Peñoñori, recién cuando el conflicto trascendió, Londra se comunicó con su ex de forma directa. En esa llamada, él le habría dicho que le iba a garantizar todo lo necesario para el nacimiento de la segunda hija, que iba a estar y que había dejado todo en manos de sus abogados.