Así es la casa de “Anora”: está en Nueva York y sirvió como escenario para rodar la película que ganó el Óscar

La película Anora, dirigida por Sean Baker y ganadora del premio Oscar a Mejor Película en 2025, no solo se destacó por su historia y actuaciones, sino también por su escenario: una mansión de lujo ubicada en Brooklyn, Nueva York. Esta propiedad, valorada en US$30 millones, se convirtió en un personaje más del film.

¿Dónde se encuentra la casa de Anora y cuánto vale?

La propiedad se encuentra en el exclusivo barrio de Mill Basin, en Brooklyn, Nueva York. Esta comunidad cerrada es conocida por sus residencias de lujo y su proximidad a Jamaica Bay.

La mansión en dónde se filmó Anora fue adquirida por una familia local por US$7,2 millones Captura de pantalla Youtube NEON

De acuerdo con Realtor, la mansión fue seleccionada por el director Sean Baker luego de buscar en internet “la casa más cara de Brooklyn”. Su valor ha fluctuado en los últimos años: en 2013 se puso a la venta por US$30 millones, aunque posteriormente su precio se redujo considerablemente. En 2021, una familia local la adquirió por US$7,2 millones.

La propiedad, que perteneció a un oligarca ruso, fue construida con un diseño opulento y cuenta con cinco dormitorios, cuatro baños y una superficie de 1300 metros cuadrados, según la plataforma de bienes raíces Realtor.

La mansión en donde se filmó Anora cuenta con una superficie de 1300 metros cuadrados Foto Realtor.com

Entre sus lujosas características se encuentran:

Una piscina de 93 metros cuadrados.

Un teatro privado.

Habitaciones para el personal.

Baños completamente revestidos de mármol.

Un garaje que en la película alberga una flota de autos de lujo.

Paredes de cuero, un spa y un pabellón.

La propiedad tiene un pasado interesante, ya que fue construida originalmente por un oligarca ruso, lo que la hizo aún más adecuada para representar la residencia del personaje Vanya en Anora. En la película, el personaje es el hijo de un magnate ruso, y su mansión juega un papel clave en la historia. La residencia fue habitada en su momento por Anna Anisimova, conocida como la “Paris Hilton de Rusia”.

La casa cuenta con cinco habitaciones y cuatro baños cubiertos de mármol Foto Realtor.com

Cómo se usó la casa en la filmación de Anora

Varias de las escenas más icónicas del film dirigido por Sean Baker se grabaron dentro de la mansión, incluso las fiestas y secuencias clave en la historia del protagonista. Los productores colaboraron con los vecinos para coordinar tomas nocturnas, como la escena en la que el personaje de Vanya lanza fuegos artificiales en medio de la noche.

Para proteger la casa durante la filmación, se cubrieron los pisos de mármol con plexiglás y se trajeron muebles adicionales para las escenas más dinámicas, según informó The New York Times.

La propiedad también tiene zonas de spa Foto Realtor.com

El vecindario de Mill Basin y su exclusividad

Mill Basin es un vecindario de Brooklyn caracterizado por sus residencias de lujo frente al agua. Muchas de las propiedades cuentan con muelles privados. La comunidad está rodeada de parques, centros comerciales y restaurantes de alta gama.

La zona es hogar de una comunidad diversa, que incluye italoamericanos, rusos e israelíes. Además, está a unos 45 minutos en auto de Manhattan, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan privacidad sin alejarse demasiado del centro de Nueva York.

Anora no solo fue bien recibida por la crítica, sino que también ha tenido un impacto en la taquilla. De acuerdo con The New York Post, la película se produjo con un presupuesto de aproximadamente US$6 millones y hasta la fecha ha recaudado más de US$41 millones en todo el mundo.

Su éxito en los premios Oscar 2025, donde ganó cinco estatuillas a Mejor Película, su protagonista Mikey Madison como Mejor Actriz, Mejor Guion, Mejor Director y Mejor Montaje, ha aumentado el interés por sus locaciones, incluida la mansión de Brooklyn.

