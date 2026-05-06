Nueva ley para frenar al ICE: el estado que prohíbe las mascarillas a los agentes y permite que residentes los demanden

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, anunció la firma de una nueva ley que apunta contra los “abusos de autoridad” de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La medida permite a los residentes demandar a oficiales que vulneren sus derechos constitucionales, además de prohibir las redadas en zonas sensibles y el uso de mascarillas para cubrir los rostros.

Connecticut aprueba ley que habilita demandas contra agentes del ICE y limita operativos migratorios

El Proyecto de Ley del Senado 397 (SB 397), titulado “Ley sobre Democracia y Rendición de Cuentas del Gobierno”, fue impulsado por los demócratas de Connecticut en los últimos meses.

El lunes 4 de mayo, Lamont anunció la firma y expresó que el estado “no se quedará de brazos cruzados mientras agentes federales violen los derechos constitucionales de los residentes”.

El gobernador del estado de Connecticut anunció la firma de la nueva ley que regula el uso de mascarillas por parte de los agentes del ICE y las redadas en zonas sensibles @GovNedLamont

“Áreas protegidas, medidas de rendición de cuentas y el derecho a demandar a agentes federales que infrinjan la ley. Defenderemos a nuestros ciudadanos aquí en CT“, concluyó en su mensaje a través de X.

La disposición crea una acción legal privada en tribunales estatales que permite demandar a agentes federales, estatales y locales cuando se determina que se violaron sus derechos constitucionales.

Además, se prohíben los arrestos por parte de ICE por delitos civiles en lugares como escuelas, hospitales y centros de culto, a menos que exista una orden judicial.

Connecticut prohíbe agentes con rostro cubierto en operativos de inmigración

A lo largo de los últimos meses, en el marco de la estrategia de redadas y deportaciones impulsadas por el presidente Donald Trump, algunos estados intentaron avanzar con leyes para prohibir a los agentes encapuchados, sin éxito. Un ejemplo es California, en donde los tribunales federales intervinieron para bloquear la medida.

Ahora, la SB 397 permite a Connecticut actuar al respecto. En este punto, la ley prohíbe que los agentes de la ley cubran sus rostros (con excepciones limitadas) y se les exige portar una placa o etiqueta con su nombre.

En esa línea, impide que agentes con menos de 480 horas de entrenamiento se conviertan en oficiales de policía. Esto afecta directamente a los funcionarios del ICE, quienes suelen recibir solo unas 376 horas de formación, según indicaron los senadores estatales demócratas de Connecticut.

Los legisladores demócratas agregaron además que la norma “elimina la inmunidad de un agente del orden público si viola el derecho de una persona a grabar a las fuerzas del orden público mientras comete agresión, lesiones, detención ilegal, arresto falso, abuso de procedimiento o procesamiento malicioso”.

Nuevas facultades del fiscal general e inspector estatal frente a operativos del ICE

En otro aspecto, la SB 397 también otorga nuevos poderes para el Procurador General y el Inspector General del Estado.

A partir de su implementación, el procurador general de Connecticut podrá buscar mandatos judiciales de emergencia y daños si agentes gubernamentales violan derechos fundamentales, y obtener órdenes en cinco días o menos.

La nueva ley en Connecticut permite a las personas denunciar a los agentes del ICE si violan sus derechos constitucionales ICE

Asimismo, se fortalece la autoridad del Inspector General para investigar y procesar el uso de fuerza letal. Antes de la aprobación de la ley, el senador Gary Winfield (demócrata por New Haven), presidente del Comité Judicial del Senado y uno de los redactores del proyecto, se refirió a la importancia de la medida.

“Este proyecto de ley es mucho más que las palabras en una página. La conversación que estamos teniendo hoy no se trata realmente del proyecto de ley. Se trata de nosotros. Durante la actual administración Trump, hemos actuado como si estuviera bien violar los derechos de las personas. Este proyecto de ley trata sobre quiénes somos como pueblo”, manifestó.