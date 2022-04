Así es la imponente mansión donde Jim Carrey vivirá al retirarse de la actuación

El reconocido actor Jim Carrey planea un retiro, tras 45 años de trayectoria. Durante una entrevista con Access Hollywood, el actor de La máscara respondió de manera categórica cuando Dolly Parton mostró su intención de hacer un video musical. Ante la propuesta, respondió: “Tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente”.

No obstante, aclaró que al parecer su retiro no sería definitivo. ”Si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada, que me dice que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino. Pero me tomaré un descanso”.

El actor inició su carrera en 1977, cuando imitó a Elvis Presley y a Jerry Lewis en bares de Toronto, en Canadá. ¿Pero qué hará Carrey si se toma ese descanso definitivo? De acuerdo con sus propias declaraciones, su mansión en Brentwood, en California, ser´s su refugio más allá de las cámaras y las luces. Se trata de una imponente propiedad valuada en más de 10 millones de dólares.

Imagen satelital de la mansión de Jim Carrey en Brentwood, California

La mansión fue construida en 1951 con un estilo rancho. Carrey la adquirió en 1994 por 3,8 millones de dólares. Con el pasar de los años, fusionó su rancho con el lote del lado, el cual compró por la suma de 1,7 millones de dólares.

Hoy, este terreno mide 8029 pies cuadrados y posee cinco recámaras y nueve baños. También tiene un comedor, sala de estar, cuarto de lavado, piscina, spa, casa de huéspedes y canchas de tenis.

Jim Carrey anuncio que se retira de la actuación

La noticia del alejamiento de los sets de parte del actor se conoció a principios de abril. “Me retiro”, afirmó en diálogo con el sitio Access Hollywood. En el mismo reportaje reveló que si bien puede volver a aparecer en pantalla si le presentan un proyecto “soñado”, se inclina más por darle punto final a su carrera.

En ese sentido, contó que en la actualidad disfruta mucho de actividades recreativas como la pintura. “Realmente me gusta mi vida relajada. Amo poner pintura sobre el lienzo y realmente amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuchés decir a otra celebridad, ya he hecho lo suficiente”, indicó.

Jim Carrey anunció que se retira de la actuación (Foto: Archivo) Archivo

El anuncio de Carrey se dio en la misma semana en la que lo hizo su colega Bruce Willis. En el caso del protagonista de Sexto sentido, su alejamiento de la industria del cine responde a un problema de salud: le diagnosticaron afasia.

En un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de Willis, la familia del actor de 67 años dijo que fue diagnosticado recientemente con afasia y que la enfermedad afecta sus habilidades cognitivas. “Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se retira de la carrera que ha significado tanto para él”, manifestaron en el texto que firmaron su esposa Emma Heming Willis, su expareja Demi Moore y sus cinco hijas, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn.

“Estamos pasando esto como una unidad familiar fuerte, y queríamos informar a sus fans porque sabemos cuánto significa él para ustedes, como lo significan ustedes para él. Como siempre dice Bruce, ‘disfruta de la vida’, y juntos planeamos hacer precisamente eso”, concluyeron.