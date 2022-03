Así está hoy el niño de Mentiroso, mentiroso, a 25 años del estreno de la película

Justin Cooper, quien interpretara al pequeño Max Reed en Mentiroso, Mentiroso (Liar, Liar), luce irreconocible 25 años después de estrenada la película protagonizada por Jim Carrey. El joven ahora tiene 33 años y dejó la actuación hace casi dos décadas para dedicarse de lleno de la producción en un canal deportivo.

En el film, Jim Carrey interpreta a Fletcher Reede, un abogado verborrágico, ambicioso y sin escrúpulos que se atiene a un solo código ético: la verdad es negociable. Su estilo empieza a modificarse cuando su pequeño hijo cierra los ojos y como deseo de su cumpleaños pide que no pronuncie más mentiras. A partir de entonces, todo cambia y el protagonista queda entre la espada y la pared.

Cooper, quien por entonces tenía nueve años, debutó en la pantalla grande con Mentiroso, Mentiroso. No obstante, ya había realizado varias publicidades para la televisión de una famosa cadena de pizza estadounidense y también había aparecido en la popular serie Full House y en una temporada de la telenovela General Hospital.

Justin Cooper ahora luce bien distinto a aquel niño de 1997 y se dedica a ser productor de una cadena de deportes.

En cuanto al séptimo arte, protagonizó varias películas como estrella infantil, luego del éxito que alcanzó junto a Jim Carrey. De hecho, participó de Dennis the Menace Strikes Again! y The Adventures of Ragtime, entre otras. Asimismo, continuó vinculado con series de televisión como Brother’s Keeper y All About Us. Su último papel, en tanto, fue en el drama legal The Practice en 2003.

En la actualidad, según precisa un artículo publicado en el medio británico The Sun, la actuación es una anécdota del pasado para Cooper, quien se convirtió en un ferviente adepto de los deportes. Consecuentemente, trabaja como productor ejecutivo en la cadena estadounidense FoxSports.

Su aspecto por estos días difiere bastante de aquel niño, de cuerpo menudo, cabellera rubia y larga, con una dulce sonrisa. De hecho, ahora su pelo es color castaño, tiene gesto adusto, usa gafas y barba.

Mentiroso, mentiroso le valió una nominación a Jim Carrey como mejor actor de comedia en los Globo de Oro. La película fue un éxito de taquilla y tuvo uno de los mejores fines de semana de apertura para una comedia en ese momento. Asimismo, el film fue incluido en la lista AFI de las 100 mejores comedias estadounidenses de todos los tiempos.