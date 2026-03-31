Así es la imponente nueva casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Hace un tiempo, Paula Chaves y Pedro Alfonso se embarcaron en un importante proyecto personal: la construcción de una nueva casa para vivir con sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, de 12, 9 y 5 años respectivamente, y sus mascotas. Fieles a su estilo, decidieron compartir con los millones de usuarios que los siguen en las redes algunas imágenes de cómo está quedando su nuevo hogar. Si bien se pudo advertir que todavía falta mucho por construir, dejaron en evidencia cómo será el lugar en el que se instalarán en el futuro.

Cuando los famosos deciden construir o remodelar sus casas, suelen subir todo a sus redes sociales. Así como Wanda Nara mostró parte de la obra de la propiedad a estrenar que compró en el El Yacht, un exclusivo barrio de Nordelta, y recientemente Zaira Nara mostró las renovaciones que hizo en la galería de su casa de Buenos Aires, Pedro Alfonso y Paula Chaves abrieron un poquito las puertas de la construcción de su nuevo hogar de tres pisos.

Pedro Alfonso y Paula Chaves junto a sus tres hijos, Olivia, Filipa y Baltazar (Foto: Instagram @chavespauok)

En las recientes imágenes se pudo ver el nuevo hogar de la familia. Se trata de una casa de líneas rectas y grandes dimensiones con tres pisos. Una de las cosas más llamativas es el tamaño de las aberturas: en todas las plantas hay amplios ventanales, lo cual no solo les aportará ingreso de luz natural, sino también la posibilidad de apreciar la vista verde que ofrece el jardín. Si bien seguramente colocarán cortinas para una mayor privacidad, la posibilidad de tener luz solar es siempre uno de los puntos más fuertes de cualquier lugar.

Paula Chaves y Pedro Alfonso dejaron ver los avances de su nueva casa en construcción (Foto: Instagram)

Las plantas estarán unidas por dos escaleras que ya fueron instaladas en uno de los laterales. En el primer piso hay un amplio pasillo que conecta las habitaciones con una sala y las escaleras. Aunque no es preciso saber aún cómo es la disposición, por las dimensiones se puede advertir que los ambientes son amplios y posiblemente cada integrante de la familia tenga su propia habitación.

Por último, otro de los puntos más fuertes de la locación es justamente el acceso al espacio verde. La casa cuenta con salida directa a un jardín que, una vez finalizada la obra, se ocuparán de organizar y decorar para poder disfrutarlo en familia y con amigos. Si bien se desconoce la fecha en la que tienen previsto terminar la obra, está claro que es un proyecto que los emociona profundamente y seguirán compartiendo con sus seguidores todos los avances.