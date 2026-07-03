Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá una nueva eliminación el próximo lunes 6 de julio tras la conformación de una renovada placa planta. Esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay apuntados como favoritos para abandonar la competencia en las encuestas que circulan en redes sociales.

Tras quedar todos en placa, la jornada del miércoles bajó a 12 de los nominados con voto positivo, por lo que quedaron nominados los siguientes siete jugadores: Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro.

Manu fue el último salvado y dejó la placa de siete nominados

A raíz de eso, la audiencia evidenció que está dividida para votar a quién quiere que abandone la casa, por lo que hay muchas dudas. La encuesta realizada por “Fefe” Bongiorno, en la que enfrentó a JC, Majluf y Nigro, reveló que sus seguidores están mayormente en contra de Leandro, quien sumó el 68,3%.

Por detrás, apareció Alejandra Majluf con el 14,4% de los votos, por lo que sus seguidores no están divididos para elegir a quién quiere eliminar. Luego, Juan Carlos López acumuló el 5,5% de los 23104 votos totales, donde apenas el 11,8% del total optó por elegir a los otros nominados.

La encuesta de Fefe Bongiorno apunta a la salida de Nigro Captura X

A su vez, Diego Poggi utilizó su canal de difusión en Instagram para realizar su propia encuesta y los resultados dejaron dudas. En este caso, la más votada fue Majluf con más de 6000 votos, mientras que Nigro acumuló 5800. En este caso, Luana fue la tercera más votada y apareció con 4800.

Los números de Poggi evidenciaron la salida de Majluf en lugar de Nigro Captura Instagram (@poggi)

Si estos resultados se repitieran el lunes, Gran Hermano Generación Dorada volvería a tener una definición mano a mano entre un hombre y una mujer. Casualmente, las últimas seis eliminaciones del reality show fueron cruzadas, ya que se fueron Danelik Galazan (15°), Eduardo Carrera (16°), Tatiana “Tati” Luna (17°), Brian Sarmiento (18°), Franco Zunino (19°) y Catalina “Titi” Tcherkaski (20°).