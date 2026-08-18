Así es la mansión de Moria Casán en Parque Leloir: su refugio y espacio protagonista de la serie de Netflix

El estreno de Moria, la serie de Netflix basada en la vida de la gran showwoman argentina, revivió el interés popular por cada hito de su vida. Entre las luces del escenario y las frases que marcaron una época y siguen vigentes en la memoria colectiva de la gente, existe un lugar fundamental en el universo de la artista: su famosa residencia de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó.

Entre las luces del escenario y las frases que marcaron una época y siguen vigentes en la memoria colectiva de la gente, existe un lugar fundamental en el universo de la artista: su famosa residencia de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó Captura de pantalla Instagram Stories: @moria_laone

Lejos de la formalidad habitual de las gigantescas propiedades, la vivienda de la figura de la televisión refleja su impronta vanguardista. Aunque la propia estrella desmitifica el término tradicional de mansión y define el lugar como un espacio lleno de vitalidad e historia, la finca suma 300 metros cuadrados sobre un frondoso lote de 1000 metros cuadrados.

La casa nació con el objetivo de un descanso de fin de semana, pero con el tiempo la artista la transformó en su refugio definitivo y en un santuario de bienestar que llama su casa-spa. Fue en 2020 cuando la propia artista compartió en su perfil de Instagram, donde acumula 2,2 millones de seguidores, detalles inéditos de su hogar durante la producción de una sesión de fotos. En los videos mostró la intimidad de su residencia y dejó ver los rincones donde en aquel entonces pasó la cuarentena.

Moria y su mansión en Ituzaingó, zona oeste Captura de pantalla Instagram Stories: @moria_laone

Una semana después del inicio del aislamiento obligatorio, al ser consultada por LA NACION, reveló cómo transitaba el confinamiento desde su tan preciado refugio: “Siempre disfruté de estar en casa. Aprovecho todo lo que puedo de mi hogar y aplico cero sedentarismo: nado en mi pileta y hago mucha cinta”.

Moria Casan cuenta que hace en sus días de cuarentena

El diseño interior y exterior muestra el sello inconfundible de su dueña en cada rincón. Los ambientes quedan separados por amplios arcos arquitectónicos con una decoración audaz. Las paredes ostentan llamativos estampados de animal print y la propuesta de iluminación incluye potentes luces de neón en tonos violeta, rosa y verde. Este detalle aporta una atmósfera escénica hacia la noche.

Los ambientes quedan separados por amplios arcos arquitectónicos con una decoración audaz (Foto: Instagram/@moria_laone)

Un gran jardín repleto de vegetación y fuentes de agua funciona como un pulmón verde. Además, una piscina con quincho resguarda del sol en las tardes de verano. Para la diva, este espacio representa la extensión de su propia filosofía de vida centrada en el movimiento constante y la calma diaria. Allí realiza natación, cumple rutinas de cinta, graba participaciones para la televisión o posa para las revistas del espectáculo.

Algunos de los rincones de la casa de la diva argentina (Foto: Instagram/@moria_laone)

La mítica finca de Parque Leloir es el escenario donde la conductora equilibra el ritmo del espectáculo con su intimidad diaria. Hoy, la propiedad vuelve a cobrar protagonismo público gracias a la ficción de la plataforma.

"La One" tiene un gran jardín, con piscina y plantas que florecen en plena primavera Captura de pantalla Instagram Stories: @moria_laone

El estreno de la ficción de ocho episodios dirigida por Javier Van de Couter ocurrió el 14 de agosto, dos días antes del cumpleaños número 80 de la showwoman. En ella, Moria repasa más de 50 años de carrera, desde los inicios en los años 60 hasta su consagración como figura indiscutida del espectáculo nacional.

“Soy el Obelisco, con te*** pasé de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional, el mismo día”, presenta la artista su historia para darle paso a los episodios.