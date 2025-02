Así está hoy Jazmín, la hija de Chiquito Romero y Eliana Guercio: cumple 15 años y lo festejará con todo

Durante la emisión de A la Barbarossa (Telefe) Eliana Guercio adelantó algunos detalles de la fiesta de 15 años que está en plena organización para su hija mayor, Jazmín, fruto de su matrimonio con Sergio “Chiquito” Romero. En su recuento, mandó al frente al arquero de Boca Juniors y expuso una de sus ideas de la celebración que ya pasó de moda, lo que generó risas en el estudio. “Casi se muere”, describió la panelista.

Guercio es una madre presente y que a diario enseña en las redes sociales y en sus lugares de trabajo el amor que siente por sus cuatro hijos: Jazmín, Chloé, Meghan y Luca. Sin embargo, en esta oportunidad se encuentra sensible, ya que oficiará una de las primeras etapas más importantes y bisagra en la edad de ellos, que son los 15 de la mayor. Para ello, la modelo vaticinó un mega festejo con invitados de lujo que tendrá lugar el próximo fin de semana.

Eliana Guercio adelantó cómo será la fiesta de 15 de su hija con detalles exclusivos (Fuente: Instagram/@elianaguercio12)

En el estudio de A la Barbarossa, Eliana brindó detalles exclusivos, pero uno de ellos no pasó desapercibido. “[Sergio] se quería morir cuando se enteró de que no iba más lo de la mesa principal con la mamá, el papá y la cumpleañera. Él dijo: ‘Bueno, yo me siento acá, Jazmín se sienta acá…’. Y yo le dije que no, que se actualice, que ahora las nenas se sientan con sus mejores amigas. Hace 20 años que no tenemos un 15”, subrayó.

Lo cierto es que luego de ese comentario, aclaró que la decisión de quiénes ocuparán la mesa central es propia de su hija y que prefiere no interferir en su deseo y organización.

Más allá del malestar que le generó no compartir con su hija la ubicación especial, Romero está involucrado en los preparativos del evento. Según contó Eliana, el arquero estuvo presente en el salón, opinó sobre la disposición de las cosas, se encargó de las sorpresas y hasta practicó el vals.

La familia de Sergio Romero se prepara para celebrar los 15 años de su hija mayor, Jazmín (Fuente: Instagram/@elianaguercio12)

“Fuimos a ensayar y le tuvimos que enseñar a bailar el vals. Baila muy bien. Fuimos con miedo porque no sabíamos cómo lo iba a hacer. Va a ser un típico vals de fiesta de 15 que está muy de moda ahora”, explicó Guercio.

Mientras la panelista daba las indicaciones, ingresó Jazmín y se colocó al lado de Georgina Barbarossa, a quien le contó en confidencia que “los dos shows” que habrá son su parte preferida de la ceremonia.

Una de las cosas que sensibilizó a Eliana hasta las lágrimas fue cuando su hija destacó el apoyo que recibe de su madre para lograr esta mega fiesta. “Lo que más me cuesta es aprenderme algo que no lo puedo decir porque es sorpresa, pero que ella me ayudó”, agregó la adolescente.

Jazmín reconoció que su padre está muy presente en los preparativos de su fiesta (Fuente: Instagram/@elianaguercio12)

Sobre su padre, dijo: “Está presente. Le piden mucho a él buscar fotos de cuando era chica y ese es un trabajo más de mi mamá, porque le encanta hacer eso. Entonces ella se quería morir porque no le dijo nada cuando las iba a buscar y ahora lo dejamos para último momento”.

Jazmín reconoció estar “emocionada” por este momento, pero no tiene nervios. Al mismo tiempo, dio a conocer que tendrá tres vestuarios. Uno en la recepción, un segundo principal y el último será el recambio. “Todo con brillo”, comentó entre risas. Antes de concluir con la charla, informó que invitó a 135 personas, entre amigos, familiares y conocidos.