El mal momento de Eliana Guercio por un tratamiento estético: “Se le deformó la cara”

Eliana Guercio (47) habría sido víctima de mala praxis a raíz de un tratamiento estético que se realizó en el rostro y le produjo una fuerte reacción adversa. Si bien hasta el momento no se mostró ni habló públicamente sobre lo sucedido, la exvedette advirtió a sus seguidores de Instagram sobre los centros de estética que se promocionan a través de las redes sociales y aseguró que pronto contará todos los detalles. Asimismo, Marina Calabró dio la versión del entorno de Guercio y aseguró que su excompañera de Gran Hermano: El Debate llegó a tener la cara “deformada”.

“No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético. Yo no lo hice, pero hay gente que lo hace”, fue una de las historias que publicó la panelista de A la Barbarossa (Telefe) y generó curiosidad sobre lo que había ocurrido.

La advertencia de Eliana Guercio a sus seguidores de Instagram sobre los tratamientos estéticos promocionados en redes sociales

“Ya les voy a contar. Me escriben mucho por privado. Sepan que voy a hacer un vivo contando todo lo que viví y lo que vi. Por favor se los pido, investiguen antes de tocarse con cualquiera, las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas ni en los seguidores. Yo entré por ahí”, ahondó Guercio respecto a cómo había llegado al lugar en cuestión.

La panelista contó que se dejó llevar por la cantidad de seguidores que tenía el lugar, y porque había otras famosas que seguían esa cuenta

“Me dijeron a todo que sí, que iba a ser como esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso”, continuó, para luego aclarar que, afortunadamente, su salud no se vio comprometida. “Estoy bien de salud, gracias a todos los que se preocupan. Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas, pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios solo es estético, por ahora”, remarcó.

Por último, dejó un consejo muy importante a raíz de su mala experiencia: “Si van a firmar un consentimiento médico, le sacan una foto”.

Si bien destacó que se encuentra bien de salud, mencionó "reacciones adversas" al tratamiento que, por ahora, solamente son estéticas

A raíz de las publicaciones de Eliana Guercio, Marina Calabró brindó más detalles que le llegaron a través del entorno de la modelo, que no podría hablar públicamente por recomendación de sus abogados.

“Estuve investigando un poco qué es lo que pasó acá. Hay un tratamiento que se llama CO₂, es potente, de esos que regeneran la piel de adentro hacia afuera. A partir de la aplicación se hacen unas costras, eso se cae y te deja la piel, aparentemente, lozana. Es un tratamiento estético. En teoría, está en la categoría de los no invasivos, pero es de láser y siempre el láser requiere sus cuidados”, contó la periodista al aire de Lape Club Social (América).

“Me dicen que ella hace 10 años se hizo este tratamiento con una médica y le fue espectacular, los resultados fueron fabulosos, la piel le quedó de porcelana e intentó ubicar a la misma médica para repetirlo, pero no la encontró”, continuó Calabró en su relato sobre los antecedentes de Guercio con este procedimiento estético. Como no logró contactarla, acudió a las redes sociales en busca de otras alternativas y dio con determinada profesional que, aparentemente, tenía “algunas referencias de famosos y un montón de seguidores”.

Según Marina Calabró, el procedimiento que se realizó Guercio se llama CO₂ y ya se lo había hecho diez años atrás con otra profesional

“Fue a hacerse el tratamiento. Ella les explicó claramente cuál quería. Era en la zona de la frente y los pómulos por unas marquitas de acné”, señaló Calabró. Los problemas comenzaron 24 horas después, cuando la llamaron del centro en cuestión para hacerse un control. Allí le dijeron que tuviera “un poquitito de paciencia” respecto a los resultados, que los notaría a partir de los 20 días. Luego, le explicaron que sería pasado el mes, y más tarde le dijeron que sería un mes y medio. Incluso, llegaron a mencionarle que, tal vez, necesitaría “un tratamiento extra” para obtener los resultados que buscaba.

“Esto fue lo primero que le empezó a hacer ruido a Eliana”, apuntó la periodista. Pero la situación empeoró: “A las 36 horas le empezó un proceso inflamatorio tremendo. Se le deformó la cara, sobre todo mucha afectación en la zona de los párpados, que es la piel más delicada. Y nunca se generó esto de armarse la costra, de caerse. Entonces, le quedó la piel como la tenía, más la marca del láser, más la inflamación”.

“Después, le llamó la atención que la consulta la hizo con una médica, el tratamiento con otra, el postratamiento con otra. Tampoco le querían dar el consentimiento que firmó ni se lo querían mandar por foto. Tuvo que ir Sergio Romero [su marido] en persona al consultorio a exigir que se lo dieran”, agregó Marina. Y, para colmo, contó que durante una sesión postratamiento, con el rostro inflamado, la recepcionista del lugar le hizo masajes con una crema descongestiva.

Finalmente, de acuerdo al relato de Calabró, Guercio logró que bajara la hinchazón y consultó con la dermatóloga de Georgina Barbarossa, quien le dijo que tuvo mucha suerte en relación con las secuelas y marcas que pueden derivar del mal uso del láser.