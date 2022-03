Así está hoy Benito, el hijo de Iván Noble y Julieta Ortega

En 2009, el cantante Iván Noble (54) y la actriz Julieta Ortega (49) se separaron tras siete años de relación. Si bien es habitual que luego de cada separación de las figuras públicas los escándalos salgan a la luz, el de los reconocidos artistas no fue el caso. Se sabe que ambos mantienen un vínculo estrecho hasta el día de hoy gracias al joven que los une: Benito, nacido en el año 2005.

El pequeño llegó al mundo de la pareja para darle un giro de 180 grados. Él es la razón por la cual dejaron todo tipo de diferencias de lado y en cada celebración se muestran más que unidos: sus cumpleaños, los primeros días de clase del adolescente y hasta las fiestas de fin de año.

Benito junto a Julieta Ortega e Iván Noble en su cumpleaños número 12

“Si no nos lleváramos así, sería muy difícil todo porque el padre de un hijo es para siempre. No me equivoqué al formar una familia con este hombre y lo valoro mucho, porque hoy todavía lo veo y reconozco a la persona de la cual me enamoré”, reconoció Ortega en una entrevista para LA NACION en 2018.

En aquella oportunidad, elogió a Noble por la excelente relación que tiene con el joven, sin embargo, también hubo reproches: “No sos un tipo que le puso al proyecto de pareja el empeño que, por ejemplo, le pone a la relación con su hijo. Vos sos un gran padre, pero no sé si alguna vez alguna mujer te va encontrar en un momento de tu vida en el que le pongas más empeño a una relación”.

Gracias a que la pareja resguardó el bienestar de Benito, y como buen hijo de artistas, el adolescente cultivó una personalidad especial al crecer en un lugar donde la música y el arte forman parte de su vida.

En cuanto a su físico, tiene rasgos de su padre, como sus ojos marrones y una característica melena repleta de rulos. Por otro lado, comparte con él un aspecto muy importante: la pasión por el fútbol. Es hincha del club Boca Juniors y uno de sus mayores hobbies es jugar a la pelota.

Iván Noble y su hijo disfrutando de un partido en la cancha de Boca Juniors Captura Instagram

Su fanatismo se lució en una postal que compartió el músico en su cuenta de Instagram, en donde se lo observó con su hijo disfrutando de un partido en La Bombonera. “Cancha con Benito. Ojalá que los años pasen y de viejo él me traiga a mi. Abrazo de gol padre e hijo no tiene precio”, escribió en aquel entonces. En otra oportunidad, también mostró la habitación de Benito y se observó que en una de las paredes tenía pegado un afiche del club de sus amores.

En la actualidad, es evidente que aquel pequeño ya no es un niño: tiene 16 años y el próximo 14 de noviembre cumplirá los 17. En cuanto a sus redes sociales, tiene su perfil de Instagram público donde apenas deja ver una sola publicación en la que se mira al espejo con una mirada desafiante.

Benito Noble en la actualidad Captura Instagram

Respecto de su personalidad, Ortega habló del tema en una entrevista el año pasado con la revista Para Ti y repasó los aspectos que considera más difíciles de la cotidianidad con su hijo.

“Siempre pienso que cada etapa tiene sus beneficios. Hoy puedo decir que tengo una independencia ganada: Benito se despierta solo para ir al colegio y se va en colectivo, no tengo que subirme al auto a las siete de la mañana para llevarlo”, expresó.

Julieta Ortega e Iván Noble, cuando todavía estaban juntos y Benito era chiquito

No obstante, reconoció que sigue “luchando para que no use desmedidamente la computadora” y para lograr “cierta comunicación”. Por otro lado, explicó que existe una dificultad propia de la edad y que no es ajena a otras familias: “Cuesta mucho porque básicamente los adolescentes se comunican con monosílabos, complica a la hora de mantener una charla”.

Asimismo, destacó que Benito es “muy bueno, tranquilo” y que “jamás” le dio demasiado trabajo. “Es una gran persona. A veces me cuesta que se enganche a hacer una actividad conmigo”, expresó.

Julieta Ortega junto a su hijo Benito de 16 años Gerardo Viercovich - LA NACION

Los reclamos y las actitudes del joven no son algo nuevo. Cuando Benito tenía 14 años y su rendimiento en el colegio no era el esperado, Julieta había hecho un descargo en Cortá por Lozano (Telefe) donde reconoció sentirse dolida porque su hijo no la registraba “en todo el día”.

Las pruebas del crecimiento del adolescente se encuentran en la cuenta oficial de Instagram de ambos artistas, quienes cada año le dedican un posteo en el día de su cumpleaños.