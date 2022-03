La palabra del abogado de L-Gante tras la denuncia contra el artista por golpear a un fan con un arma

Elian Ángel Valenzuela (21), más conocido como L-Gante, se vio envuelto este miércoles en una nueva polémica judicial. En esta oportunidad, el cantante fue denunciado por un fan de 17 años que señaló que se acercó a su casa para pedirle una foto y fue agredido por el artista.

Según lo que transcendió en la Radio Municipal de General Rodríguez, el padre de Jamaica habría golpeado al joven en la cabeza con la culata de un arma de fuego luego de que este apareciera en la vereda de su casa en el Barrio Bicentenario con el propósito de conocerlo y capturar el momento.

La casa de L Gante en General Rodríguez, ubicada al lado de la vivienda de Claudia Valenzuela, su madre Ignacio Sánchez

Tras el impacto, la víctima se desvaneció en una plaza que está enfrente de la vivienda. Si bien se difundió que inmediatamente se llamó a una ambulancia para que fuera asistido por sus heridas, ante la demora del SAME fue el personal de la policía quien se encargó de llevarlo hacia el hospital Vicente López.

Entre la información que consignó el medio, se sabe que en la golpiza intervino más de una persona y desde la justicia se está investigando quienes fueron los partícipes del hecho. La causa está a cargo de la fiscal Gabriela Urrutia en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 10 de General Rodríguez.

Por su parte, Alejandro Cipolla, abogado del artista, sostuvo en diálogo con LA NACION que tanto él como su representado aún no fueron notificados al respecto y que en horas del mediodía se acercará a la fiscalía para que lo informen de lo sucedido. “L- Gante no sabe de qué están hablando”, afirmó.

No es la primera vez que el artista enfrenta denuncias de esta índole. En febrero de este año, el joven fue imputado en una causa por los delitos de abuso de armas, lesiones y amenazas agravadas contra una persona, también en el barrio de General Rodríguez.

En aquella oportunidad, L-Gante se mostró en Instagram luego de las noticias que afirmaban su detención Captura Instagram

En aquel entonces, el letrado confirmó en diálogo con LA NACION que hubo una discusión entre el cantante y otra persona, pero que todo se aclaró en el momento y que no hubo armas de fuego.

“L-Gante evitó un robo en la casa de su hermana, aparentemente de un chico que ya tenía otros antecedentes en el barrio”, indicó. “No hubo ningún disparo, el denunciante es un exagerado y quiere sacar provecho de esta situación”, sostuvo el representante legal del artista en torno a esa situación que también requirió la intervención de la Justicia.

En otra oportunidad, la pareja de Tamara Báez (21) había sido demorado por agentes policiales de la provincia de San Juan tras un show en los que fue acusado de hacer “disturbios en la vía pública”. Por su parte, L-Gante desmintió las versiones de lo que había trascendido y aclaró los hechos en las redes sociales.

“Salí a dar un giro afuera del hotel, había unos fans y dije ‘me voy a sacar un par de fotos’. Fuimos a dar una vuelta en un BMW y como que los policías me tenían medio visto. Ocho patrulleros, nos hicieron bajar a todos, me hicieron problemas por boludeces que nada que ver y arrancamos para la comisaría”. Y cerró: “Supuestamente me levantaron por no tener barbijo y el DNI encima. Nada que ver. Re en falta los policías”.

Noticia en desarrollo.