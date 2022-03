La contundente respuesta de Julieta Ortega sobre si volvería con Iván Noble

En una entrevista radial, Julieta Ortega fue consultada por su relación con Iván Noble y dejó en claro lo que piensa sobre una posibilidad de volver a estar juntos. La actriz no dejó lugar a dudas con su respuesta.

Ambos comenzaron su relación en 2002. Luego de solo seis meses saliendo, decidieron casarse en lo que fue una historia de amor muy particular. A pesar del poco tiempo ambos estuvieron convencidos de dar el siguiente paso.

Fruto de esa relación nació Benito en 2006, hijo que los mantiene unidos hasta la actualidad. La sorpresiva separación llegó en 2009, después de siete años juntos. Según comentaron ambos en varias ocasiones, Noble comenzó a sentirse incómodo y a partir de allí se fue desgastando la convivencia.

Más de una década después, a la actriz le preguntaron por el vínculo con su ex. Más allá de aclarar que la relación es muy buena y que nunca tienen ningún tipo de problema, dejó en claro que jamás volvería. “No, la verdad que no. No sé por qué la gente proyecta tantas cosas. Nos llevamos bien porque lo otro está terminado realmente”, expresó en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez).

Julieta Ortega junto a Iván Noble archivo

Por su parte, hizo hincapié en que el propio artista reconoció que la separación fue su responsabilidad: “Llevo más años separada de los que estuvimos juntos. Nunca perdimos el cariño ni el respeto por el otro. Él dice que es culpable del 80 por ciento de la separación y me alegro que lo reconozca”.

El pase de factura de Julieta Ortega a Silvina Luna por Iván Noble

Más allá de que la relación amorosa está terminada, hace algunas semanas la actriz fue como invitada a Flor de Equipo, el programa de Florencia Peña en el que Luna participa como panelista.

En ese contexto, la conductora sacó el tema de Noble y el romance que tuvo con su compañera. Recordando aquel tiempo, Ortega comenzó aclarando que se molestó al enterarse de la noticia: “Por supuesto que cuando me enteré no me gustó nada”.

Sin embargo, luego comentó que tuvo la posibilidad de encontrarse con ella y le reconoció a su expareja las virtudes de la modelo. “Muchos años después la conocí a Silvina y cuando llegué a mi casa lo llamé y le dije: ‘Estuve con Silvina Luna, es divina’”. La relación fugaz entre el cantante de Los Caballeros de la Quema y la modelo se había dado en 2010, solamente un año después de la separación de Ortega. El vínculo solamente duró unos meses y ambos decidieron terminarlo.