Así está Miranda, la hija de Eleonora Wexler que cumplió 18 años

Eleonora Wexler compartió en su cuenta de Instagram un tierno video para saludar a su hija Miranda, con motivo de su cumpleaños número 18. “Mi mujercita, mi amazona. ¡Bella toda! ¡Felices 18!”, escribió la mamá, orgullosa, en la publicación.

Sabrina nació el 23 de marzo de 2004 y es la única hija de la popular actriz, fruto de su relación con el empresario Leonardo Wassington. “¡Feliz todo! ¡Feliz cumple! Te amo, mamá”, cerró el mensaje. En el clip, Eleonora recopiló varias imágenes que recorren la vida de su hija, desde que era una pequeña en brazos hasta una foto en la que se las puede ver junto a un caballo, la temprana pasión de Sabrina.

Eleonora Wexler celebró que su hija Miranda cumplió 18 años

La adolescente practica equitación desde los dos años y su mamá la acompaña a todos los campeonatos. En el video aparece también una postal de Sabrina en plena competencia montando a Jalisco, “su gran amor”, según describió su madre en un posteo de Instagram en el que aseguró además estar orgullosa de los “logros y esfuerzos” de su hija. “Te admiro por ser tan íntegra solidaria y sensible. ¡Te mereces todo lo lindo que te pasa! Te amo tanto, Miru”, escribió la actriz.

Pero Elonora Wexler no fue la única que saludó a Miranda por su cumpleaños: varias celebridades que trabajaron con la actriz le dejaron un cariñoso mensaje.

La foto retro de Eleonora Wexler y su hija Miranda (Foto: Captura de video)

“¡Guau! ¡Qué linda y grande! Disfrútense, amores, las adoro”, escribió Georgina Barbarrosa. “Feliz cumple, Miru, qué hermosa estás. Y a vos, Eleo, un abrazo fuerte de mamá”, comentó Andrea Pietra. “¡Feliz cumple para la hermosa Miranda!”, sostuvo Paola Krum. También dejaron su saludo Facundo Arana, Eugenia Tobal, Leticia Brédice y hasta Natalia Oreiro.

Una foto Sabrina con 15 años recién cumplidos (Foto: Instagram @eleowexler)

En una entrevista con la LA NACION de octubre del año pasado, la actriz habló con orgullo de Miranda y de la libertad que tiene a la hora de tocar temas como el género. “Mi hija me habla con una libertad de cuestiones de género que a mí me asombra. Por ejemplo, viene un día y me dice: ‘Esta amiga está de novia con otra chica, ahora le gusta María y está contenta’. Tiene varias amigas que experimentan y prueban, entre ellas no hay prejuicios y no se juzgan”, sostuvo Wexler.

La actriz explicó que su hija vive la mitad del tiempo con ella y la otra mitad con su papá. Y aseguró que es algo que eligió ella. “Vive por elección repartida entre dos casas. De todos modos, ya entendí que cuanto más controlamos peor es. Yo creo que hay que estar atentos y observar. Yo aprendo con ella y si la pifio en algo le pido perdón, no tengo problemas en hacerlo. Lo importante es que yo confío en ella y ella lo sabe”, señaló.

Miranda, la hija de Eleonora Wexler, una apasionada de los caballos (Foto: Captura de video)

Sobre las complejidades de ser madre de una chica adolescente, Wexler explicó que no quiere resguardarla demasiado del mundo real. “Seguramente alguna vez meterá la pata porque eso también es parte de la vida, y no puede estar resguardada en una cajita de cristal porque tiene que salir al mundo, que es cada vez más complejo, y aprender a desenvolverse en él”, sostuvo.