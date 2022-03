El tuit de Ricardo Montaner sobre el bebé de Evaluna que desconcertó a sus fans

La llegada de Índigo, el primer hijo de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, es un tema de suma importancia no solo para los fans de la pareja de artistas, sino para todos los interesados en la vida de las celebridades. Con la fecha del nacimiento a la vuelta de la esquina, los usuarios de las redes sociales están más atentos que nunca para detectar cualquier indicio que pueda revelar el esperado suceso. Dentro de este marco, un curioso tuit de Ricardo Montaner generó un revuelo en la red social del pajarito.

Desde que comenzaron a salir, Camilo y Evaluna se ubicaron entre las parejas más queridas del ambiente artístico. Este cariño aumentó gracias a la costumbre de los artistas de compartir en redes y en sus videos musicales cada suceso relevante en su vida. De esta manera, tanto su casamiento como su mudanza se convirtieron en eventos en donde sus millones de seguidores estuvieron involucrados. Dentro de esta tendencia, su anuncio más grande fue el embarazo de la autora de “Refugio”.

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry esperan el nacimiento de su primer hijo (Foto: Instagram)

“Índigo”, un tema creado e interpretado por la feliz pareja, alcanzó los puestos más altos de los rankings de reproducción ya que, tanto en la letra como en el videoclip, dieron a conocer que estaban en la espera de su primer hijo. El gran estreno fue acompañado por sendos posteo de todos los miembros del clan Montaner y la alegría absoluta del jefe del hogar, quien se convertirá en abuelo una vez más.

El tuit de Ricardo Montaner que generó desconcierto entre sus fans twitter @montanertwiter

A partir de ese momento y una vez hecha pública la dulce noticia, Ricardo Montaner ya no se vio obligado a mantener el secreto y dejó fluir todas sus emociones a través de sus redes. El autor de “Bésame” es una de las celebridades más activas en las plataformas y, allí, uno de los temas a los que más se refiere es al amor y al orgullo que siente tanto por la familia que logró construir Evaluna como por Índigo.

Para sus seguidores no es sorpresa que él hable sobre el bebé por nacer pero, días atrás, un tuit en particular encendió las alarmas de alerta. “Índigo tiene hipo”, tipeó y etiquetó a los dos futuros padres. A pesar de que no volvió a hacer ningún comentario al respecto, la sección de respuestas se convirtió rápidamente en un ida y vuelta entre seguidores que se preguntaban si eso significaba que el bebé ya llegó.

No obstante, muchos aclararon que los fetos pueden tener hipo y que los dichos de Montaner no necesariamente indicarían un nacimiento.

¿Cuándo nacerá Índigo, el primer hijo de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry?

Luego de la noticia del embarazo y el anuncio del nombre que Camilo y Evaluna eligieron para su primogénito, la siguiente gran pregunta es para cuándo tenían fecha. Esa información llegó al público a través de una publicación que realizó Ricardo Montaner para recibir el año nuevo.

Ricardo Montaner dio a conocer la fecha de nacimiento de Índigo

A través de un video que subió a su cuenta de Instagram, el músico manifestó su alegría por la nueva etapa llena de grandes eventos para su familia. “Yo estoy esperando la llegada de un nieto o nieta en el mes de abril, o finales de marzo, y dándole la bienvenida a un miembro más de la familia, que es Stef, que se casa con mi hijo Ricky”, expresó. Ya sabida esta información, es cuestión de días que llegue la feliz noticia.