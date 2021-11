Matías Martin: “Este 2021 fue un gran año después de muchos difíciles”

“Cuando uno pasa por determinados momentos valora más lo que tiene”, afirma emocionado Matías Martin . El conductor -que este año contó haber sufrido ataques de pánico, depresión y haber atravesado un cáncer de piel- está al frente de Los últimos días de Maradona, una investigación periodística sobre lo que ocurrió durante la última etapa del astro deportivo mientras sigue consolidando la tarde de Urbana Play, la emisora a la que emigró, tras una amarga pelea con FM Metro.

Hace algunas semanas, en el día en el que cumplía 51 años, Martin usó el micrófono de su programa, Todo pasa, para revelar que había dejado atrás tiempos muy difíciles: “La verdad es que los últimos cuatro años, que fueron virtuosos y lindos, tuvieron un montón de cosas, pasé momentos muy feos, muy duros, que nunca quise contar. Tuve cáncer, tuve depresión y tuve ataques de pánico y la pasé horrible y por eso hoy estoy tan contento de estar bien porque no me gusta ponerme en lugar de víctima”.

La revelación sorprendió a sus oyentes y a la audiencia en general, que no suele tener mucha información sobre la vida privada del periodista. “ Yo preferí reconstruirme en silencio y estar en este momento de plenitud, de amor total con mis hijos y de mucha confianza para encarar este programa”, aseguró en ese momento.

Esta misma sensación reafirmó con LA NACION en una entrevista a solas para hablar sobre Los últimos días de Maradona, un podcast original de Spotify sobre las semanas previas al terrible desenlace del 25 de noviembre de 2020. La producción es la primera en su tipo en ser estrenada en simultáneo en seis países con distintos narradores, que incluyen a los exjugadores Thierry Henry y Jorge Valdano para Francia y España respectivamente.

"Cuando vi crecer el proyecto del podcast me dio algo de miedo porque, como todo lo que tiene que ver con Diego, empezó a ser requerido en todo el mundo", confesó Matías Martin Archivo La Nación

-¿Cómo era tu relación con Diego Maradona?

-Primero fue de espectador porque fui totalmente contemporáneo a Diego. Lo vi desde que debutó, pasando por el mundial de juveniles y cuando hice mi primer programa, en el año 1994, lo fui a buscar al hotel para entrevistarlo y me morí de miedo. Recuerdo que le hablé y él me dio vuelta la cara, tenía una mirada y una presencia tan fuerte que me atemorizó. Años más tarde se peleó conmigo y el periodista Alejandro Fabri me dijo: “Te felicito, si te peleaste con Maradona te recibiste de periodista deportivo”.

-¿Por qué fue esa pelea? ¿Lo recordás?

-Yo había entrevistado a Lalo, su hermano y él entendió que una pregunta que había hecho era sobre su consumo de drogas. No había sido así, pero a Diego le cuentan todo y no siempre se lo cuentan bien. Entonces pasé de que me tratara bien y dijera que yo era “un buen pibe nuevo” a que no me hable. Me desviví para aclararle, llegué a hablar con Guillermo Coppola y logré que entendiera que había sido un malentendido. Le hice muchas notas como técnico y llegué a entrevistarlo en la radio... Nunca tuve un gran vínculo, entre otras cosas porque soy maradoniano, pero no soy de los que cree que todo lo que hizo está bien. Entonces alguna vez eso resintió las cosas. El precio de tener a Diego al aire es tener que decir que siempre todo lo que hace está bien y ese no es mi palo, por eso -aún admirándolo- no tuvimos el trato que tuvo con otras personas.

-¿Y recordás dónde estabas cuando te enteraste que había muerto?

-¡Claro! Es más, ese segmento está en el podcast. La noticia comenzó a circular cerca de las 13:10 y yo empezaba mi programa a las 13, así que los rumores nos agarraron al aire, pero no queríamos decir nada hasta que no estuviese confirmado. Entonces al abrir el programa respiré profundo, avisé que había versiones muy fuertes, pero pedí paciencia hasta que hubiera una desmentida o una confirmación. No podíamos hacer el programa que pensábamos ni siquiera con ese rumor. Y cuando se confirmó sentimos que se venía todo abajo, pero hoy agradezco haberme enterado al aire porque fueron cuatro horas de duelo y exploración junto con los oyentes. Recuerdo que teníamos a Natalia Oreiro, que era una nota muy buscada y suspendimos todo para atravesar juntos ese momento. Fue un programa dedicado a él y estuvo buenísimo poder vivir todo al aire. Luego volví a mi casa y me pasé cuatro horas en silencio tirado en un sillón pensando en la nada.

Después de un cierre amargo en FM Metro, Matías Martin encontró su lugar en Radio Urbana FM 104.3

-¿Cómo llega el proyecto del podcast?

-En marzo de este año me contactó la gente de Spotify y me contó del proyecto. En un comienzo dudé porque no fui un consumidor de la muerte de Maradona: no escuché los audios de WhatsApp, no leí los informes que se hicieron en la tele o en diarios online. Mi duelo fue ver jugadas de Diego, pero cuando me contaron que la idea era contar el último año y medio de Diego, desde que volvió de Dubai, su paso por Gimnasia... es como una película donde las imágenes se las ponés vos. ¡Estamos llenos de imágenes de Diego! Bueno, ahora es una serie pero con audio, con edición, con sonido y con testimonios, las imágenes se las ponemos nosotros.

La convocatoria llegó en marzo, luego fueron los días de investigación, encontrar el expediente, analizar la causa y finalmente grabar. Debo reconocer que cuando vi crecer el proyecto me dio algo de miedo porque, como todo lo que tiene que ver con Diego, empezó a ser requerido en todo el mundo: en España lo va a hacer Valdano, habrá versiones locales en Italia, Brasil, Francia... Yo me imaginé que iba a tener repercusión, pero como todo lo que tiene que ver con Diego, es mayor a lo que me imaginaba.

-¿Cómo es tu relación con el mundo de los podcasts?

-No soy oyente de podcast, soy oyente de radio. Me encantó participar de este proyecto y, aunque escuché distintos podcasts en distintas oportunidades, nunca lo tomé como hábito. En este caso Los últimos días de Maradona no le va a agregar nada a la causa sino que, por el contrario, por primera vez va a acercar a todo lo que sucede en el expediente, qué es lo que está haciendo e investigando la Justicia. Todo está contado por los protagonistas, en muchos casos son personas que no están en la luz pública pero que estuvieron al lado de Diego en momentos clave. Y seguro que eso abrirá un nuevo frente periodístico a partir del expediente.

-Tu debut en el mundo de los podcasts es una novedad en un 2021 muy movido: cambiaste de radio, de equipo de trabajo y hasta contaste hechos personales de los que raramente hablás, ¿qué evaluación hacés de este año que termina?