Nancy Dupláa admitió que sintió celos por las escenas íntimas de Pablo Echarri con una famosa actriz

Nancy Dupláa reconoció que sintió celos cuando su marido Pablo Echarri protagonizó la novela Resistiré junto a Celeste Cid, en el año 2003. Fue en diálogo con el periodista Germán Paoloski en el ciclo No es tan tarde (Telefe).

“Fue una prueba de fuego para mí. Recién acababa de estar con Pablo, estaba por ser mamá y la relación no estaba en el momento óptimo de confianza y de entrega, además de un montón de cosas. Nos estábamos conociendo y teníamos un montón de cosas ya vividas, como hijos. Fue difícil”, empezó a explicar la actriz, haciendo referencia a las escenas de la tira en las que su pareja tenía que besarse con su coprotagonista.

Los celos de Nancy Dupláa por la coprotagonista de su marido en la famosa novela Resistiré

El conductor le consultó si llegó al punto de insultar a Cid en algún momento de la ficción. Dupláa lo negó de forma contundente y, por el contrario, elogió a su colega. “No, mi corazón hermosa, ella estaba en su mejor momento, era una belleza. En el afiche estaba Pablo con Celeste en te... sobre él, y Luca (el hijo que tuvo con Matías Martin) era chiquitito y cuando veía los afiches en la calle me decía: ‘Má, ¿esa es la novia de Palito?’. ¡No, no es la novia!”, recordó, entre risas. Sin embargo, aclaró cómo se tomaría la situación actualmente: “Son cosas que hoy resistiría con mucha más adultez y experiencia”.

Pablo Echarri y Celeste Cid en Resistiré

Por otro lado, Paoloski, memorioso, le preguntó si Echarri sintió lo mismo ocho años más tarde, cuando su esposa debió interpretar escenas subidas de tono en la novela Socias junto a Gonzalo Heredia. “Son difíciles esas cosas”, confesó la actriz.

La reacción de Pablo Echarri a las escenas hot de Nancy Dupláa

Meses atrás, el actor dialogó con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina y dijo que sintió algo similar por el papel de Dupláa en la ficción de Pol-ka de 2008: “Me pasó cuando Nancy compartía escenas con algún actor más joven que yo. Porque ahí ya me parece desigual la pelea. Porque si es un viejo como yo, me la banco, pero si es un pendejo, te imaginarás que tenemos otras herramientas. Y ahí me sentía un poco inseguro, pero fueron chispazos”, aclaró. “Fue cuando Nancy hacía Socias. Me sentía un poco inseguro cuando estaba con el amigo Gonzalo Heredia”.

Echarri admitió que experimentó “sentimientos irracionales” en ese momento. “Son sentimientos que no están atravesados por la razón ni por la lógica. Es algo que uno tiene, que no sabe cómo explicarlo, pero que le molesta; entonces, muchas veces te avergüenza ese sentimiento”, cerró.