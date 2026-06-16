Así está hoy Margarita, la hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar que cumplió 14 años

El lunes 15 de junio, Adrián Suar y Griselda Siciliani sorprendieron a sus seguidores de Instagram con una serie de dulces y emotivos posteos. ¿El motivo? El cumpleaños número 14 de Margarita, su hija en común. Ambos publicaron fotos y videos de cuando era pequeña y dejaron a todos atónitos al evidenciar el paso del tiempo.

“Esta nena hermosa cumple 14 años. Siempre vas a ser la nena de papá. Te amo, Margui”, escribió el actor en una publicación que hizo en sus historias. Acompañó sus palabras con una dulce foto de Margarita cuando era niña, en la que se la pudo ver sentada en unas escaleras con las manos en las mejillas y los ojos puestos en la cámara.

La dulce postal que publicó Adrián Suar para celebrar los 14 años de su hija menor (Foto: Instagram @elchuecosuar)

Por su parte, la protagonista de Envidiosa eligió rememorar su embarazo y subió una foto que se tomó en la previa del nacimiento de su hija. Asimismo, publicó un tierno video en que dejó entrever que Margarita heredó su gusto por el arte: se la pudo ver de pequeña dando un show en su casa parada sobre un miniescenario y con micrófono en mano. “Te amo, Margarita mi amor”, escribió Siciliani.

Griselda Siciliani rememoró cómo fue su embarazo de Margarita (Foto: Instagram @griseldasiciliani)

Además, en su feed subió un video que llevaba años en su carrete y derritió de ternura las redes. ¿De qué era? De Margarita de pequeña cantando la canción “Yo no me arreglo solito” de Hugo Midón en su casa, mientras desplegaba todo su histrionismo y demostraba, a pesar de su temprana edad, todo lo que aprendió de ver a sus padres trabajar.

La cumpleañera recibió varios saludos (Foto: Instagram @griseldasiciliani)

“‘Yo no me arreglo solita, necesito a los demás’. Feliz cumple, Margarita mi amor. ¡La vida con vos es un planazo! Te amo y te admiro cada día más. Qué suerte que tengo de ser tu mamá”, escribió Siciliani. El posteo rápidamente se llenó de mensajes para la cumpleañera de parte de varios de sus seguidores, entre ellos Lali, Carla Peterson, Verónica Lozano, Nancy Dupláa, Manuela Pal, Graciela Borges, Violeta Urtizberea, Marina Belatti, Pilar Gamboa, Juliana Gattas y Jimena Barón.

Margarita nació el 15 de junio de 2012 en la Clínica Suizo Argentina. Aunque sus padres se separaron en 2016, ambos siempre supieron que, más allá de la relación de pareja, ella era su prioridad. Conscientes de sus agendas, supieron organizarse para que cada uno pudiera cumplir sus compromisos y al mismo tiempo acompañarse mutuamente en la crianza. Y lo cierto es que su día a día laboral influyó mucho en ella. “Dice que quiere ser bailarina y cantante. Le gusta mucho la danza, la música y escribe muy bien. Está todo el tiempo escribiendo cuentos, historias, poesías y canciones, de todo. Me sorprende, es muy genial”, expresó la actriz en 2022 en diálogo con Implacables (elnueve).

Adrián Suar y Griselda Siciliani junto a su hija Margarita Gerardo Viercovich - LA NACION

Si bien ni Suar ni Siciliani son de exponer públicamente a Margarita, a lo largo de los años la adolescente hizo algunas apariciones públicas —en ocasiones con su hermano Tomás “Toto” Kirzner, el hijo mayor de Suar fruto de su relación con Araceli González— para acompañar a sus padres en sus proyectos cinematográficos y teatrales.

Margarita es la hija menor de Adrián Suar; el actor también es padre de Tomás "Toto" Kirzner, fruto de su relación con Araceli González (Foto: Instagram @elchuecosuar)

"Me gusta que la vida sea con ella", dijo Griselda sobre su hija (Foto: Instagram @griseldasiciliani)

En una reciente entrevista con LA NACION, la actriz reflexionó sobre su rol de madre de Margarita y dijo: “Yo disfruto mucho de ser su mamá. No sé si disfruto especialmente de la maternidad, pero sí disfruto mucho de este ser humano que es mi hija. Del encuentro con esta persona desde que nació: primero, con esa bebé, después con esa niña y ahora con esta adolescente. Me gusta que la vida sea con ella, me gusta cómo es, lo que aprendo de ella, lo que compartimos. Es un planazo para mí esa persona".