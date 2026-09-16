Así está hoy Martín Anchorena, el finalista de Gran Hermano que se alejó de la fama, se instaló en Panamá y es piloto de avión

Una nueva edición de Gran Hermano está a punto de llegar a su fin. Este miércoles 16 de septiembre, desde las 22.15, se desarrollará en la pantalla de Telefe la gran final entre Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos. La ganadora será elegida a través del voto del público, quien el martes decidió que Charlotte Caniggia se quedara con el tercer puesto, la misma posición que hace 15 años ocupó Martín Anchorena, conocido como “Cucho”. Sin embargo, tras la popularidad que consiguió gracias al programa en 2011 y su amistad con Martín Pepa y Christian Urrizaga, decidió patear el tablero y alejarse de las cámaras para instalarse en Panamá y trabajar como piloto de avión.

Martín Anchorena tenía 24 años cuando ingresó a Gran Hermano allá por 2010. En ese momento daba clases de vuelo y estudiaba actuación en el Teatro San Martín. Pero la curiosidad y el deseo de divertirse y conectar con el público pudieron más: tras pasar las instancias de casting, se sumó a la competencia y permaneció allí durante 141 días.

Martín Anchorena se quedó con el tercer puesto en Gran Hermano 2010-2011; Emiliano Boscatto salió segundo y Christian U fue el ganador

“Al final nos entraban cosas, guitarra y cartas porque estábamos todos medio trastocados de la cabeza. No había nada; lo único que se podía leer era el manual de la casa, la etiqueta del shampoo o el dentífrico”, reveló Martín en una entrevista con LA NACION en 2022. “Cucho” salió tercero en la sexta edición del reality y para él ese es el mejor puesto porque “dan mucho tiempo y tenés una salida glamurosa”. El segundo lugar fue para Emiliano Boscatto y el primero para Christian U.

Martín Anchorena, finalista de Gran Hermano 2010-2011

Tras salir de la casa, Anchorena tuvo que adaptarse a su nueva popularidad y de a poco comenzó a retomar su vida. Realizó un largo viaje a Medio Oriente, condujo un programa de televisión en Misiones, estudió para coach motivacional y retomó su carrera como instructor de vuelo, ya que mientras estaba en la casa se enteró de que quedó seleccionado para entrar a Aerolíneas Argentinas.

Martín Anchorena vive en Panamá y es capitán de vuelo (Foto: Instagram @martinanchorena)

“Siempre me dijeron que como piloto no iba a llegar a ningún lado porque era muy difícil la carrera, y también me dijeron que no podía ser piloto y actor al mismo tiempo”, reconoció. Sin embargo, salió del molde y demostró que para él era posible complementar su pasión por la actuación con los aviones y el deseo de ayudar a los demás. Incluso en 2024 dio una charla TED en Necochea titulada “Despegar proyectos, aterrizar emociones”.

A través de sus redes sociales, Anchorena comparte fotos de sus vuelos y vacaciones por el mundo (Foto: Instagram @martinanchorena)

Desde hace 12 años vive en Panamá y trabaja para una reconocida aerolínea local. Se inició como piloto y hace dos años finalizó su formación como capitán. A los 39 años maneja un Boeing 737 y sigue cumpliendo su sueño de sumar nuevos destinos a su pasaporte. Su madre, Kuky, suele hacer algunos vuelos con él y, a lo largo de los años, su amigo Martín Pepa también visitó su cabina. Anchorena está en pareja desde hace más de un año con Constanza Pérez, una argentina radicada en ese país que trabaja como tripulante de cabina.

A lo largo de los años, Anchorena construyó una sólida amistad con Martín Pepa, a quien conoció dentro de la casa (Foto: Instagram @martinanchorena)

Si bien pasaron 15 años desde su participación en el reality y su nivel de exposición no es el mismo, hasta el día de hoy se mantiene muy conectado con sus fans. Acumula 63,5 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido de su trabajo como capitán, sus viajes por el mundo y ocasionalmente también recuerda su paso por Gran Hermano, a la que supo calificar como “una muy buena experiencia”.