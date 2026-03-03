Martín Pepa rompió el silencio y lanzó una bomba sobre Gran Hermano: “Está todo armado”

A una semana del esperado regreso de Gran Hermano a la televisión, el reality volvió a adueñarse de la pantalla chica. Fiel a su estilo, el formato de convivencia de Telefe no tardó en instalarse en la conversación diaria gracias a las polémicas, los cruces y los enfrentamientos que genera. Sin embargo, más allá del show que se ve en cámara, reaparecen las preguntas de siempre: cuánto hay de espontáneo, cómo se construye lo que llega al aire y qué ocurre realmente puertas adentro de la casa. En ese contexto, Martín Pepa, exconcursante del ciclo, rompió el silencio y reveló detalles que generaron sorpresa.

Martín Pepa fue participante de Gran Hermano en la edición 2011, donde quedó en la memoria del público como uno de los jugadores más estrategas de la casa. De hecho, una de las escenas más recordadas de su paso por el reality fue aquella primera compra en el supermercado en la que decidió gastar gran parte del presupuesto en 15 kilos de lechuga. La elección generó una fuerte discusión con Cristián U, pero con el tiempo se transformó en un momento icónico del programa que todavía hoy circula en redes sociales.

El exjugador habló a 15 años de su salida de la casa

Ahora, invitado al programa Modo Zapping, emitido por TV Pública, el exconcursante decidió contar su versión sobre lo que ocurre detrás de cámara. Sin filtro, lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Gran Hermano está todo armado, no crean nada de lo que ven. No existe el casting”, aseguró.

En esa misma línea, explicó por qué decidió contar esto: “No me animaba y hoy que no tengo contrato con ningún canal, lo puedo decir”. De esta manera, dejó en claro que durante años eligió el silencio y que recién ahora se siente en libertad de contar su versión de los hechos.

Martín Pepa aseguró que los participantes reciben indicaciones dentro de la casa

Luego fue todavía más contundente: “No existe el casting de Gran Hermano. Yo nunca hice casting, a mí me llamaron porque me vieron andar anda a saber en dónde. No existe y está todo armado”, disparó. Y profundizó sobre lo que, según él, sucede puertas adentro: “Vos entrás al confesionario y además de lo que se ve, hay alguien más que te dice lo que tenés que hacer y no solamente eso. Vos tenés una llamada con tu familia una vez por semana”.

De esta manera, el exjugador volvió a poner en el centro del debate la transparencia del reality y alimentó las dudas que históricamente rodean al formato.