Nancy Dupláa, sobre su relación con Pablo Echarri: “Nos gustan nuestras fricciones”

A punto de regresar a la pantalla con una nueva producción de Star+, Nancy Dupláa pasó por Agarrate Catalina -el ciclo radial que Catalina Dlugi conduce por La Once Diez- y habló de todo: cómo elige los proyectos en los cuales participa, por qué no busca confrontar más públicamente y su relación con Pablo Echarri. Además, explicó por qué prefiere que el actor se mantenga lejos de la política.

“Hay como cierta intuición de que puede andar y de que yo puedo hacer, si me veo o no en el papel”, comentó la actriz que también está por arrancar el rodaje de la segunda temporada de El Reino, la serie argentina protagonizada por Diego Peretti y Mercedes Morán. Tras confesar que gracias a sus posibilidades puede elegir qué hacer y qué no, Dupláa reflexionó sobre su continua necesidad de ponerse al hombro cada proyecto que emprende. “Por suerte tengo prioridades y privilegios. Me gusta que todos estemos bien. Me gusta conversar con la gente, ver como están, tengo buenas experiencias con grandes compañeros”, señaló.

Su liderazgo la ha llevado en varias ocasiones a enfrentarse a productores y empresarios cada vez que algo no le gustaba. Sin embargo, la intérprete aseguró estar mucho más tranquila que antes en ese aspecto. “Para mi pelear no vale la pena. Siempre fue el consejo de mi viejo mediar, conciliar. Para pelearse hay que estar muy afilado y te quita tiempo y energía. Eso lo aprendí con el tiempo. Yo era peleadora, polvorita, hice cosas tremendas”, expresó mientras recordaba ese aguerrido discurso contra Adrián Suar durante una entrega de los premios Clarín.

“Por ejemplo, lo que hice en los premios Clarín. Tenía bronca por esa nueva televisión donde no se respetaban los horarios, donde era más importante la publicidad. Sentía que no nos habían cuidado el tesoro que teníamos que era Socias”, confesó quién estuvo varios años enemistada con el dueño de Polka por ese tema.

EL REINO (L to R) NANCY DUPLÁA as FISCAL ROBERTA CANDIA in EL REINO. cr. MARCOS LUDEVID/NETFLIX © 2021. MARCOS LUDEVID/NETFLIX

Su protagónico en Socias trajo a escena los celos que su marido, Pablo Echarri, reconoció tener de Gonzalo Heredia, quién hacía de su pareja en la ficción de eltrece. “El dice menos, procesa más por dentro. Es un macho alfa, nunca dice nada. Es un galán. Todo eso con los años se fue disipando”, advirtió Dupláa que también tuvo que soportar las escenas hot que su esposo interpretó junto a Celeste Cid en Resistiré. “Con Resistiré casi me muero. Hacia un año que salía con Pablo y estaba embarazada. Yo gorda, con un nene chiquito y con la ciudad empapelada con estos bellos seres”, recordó, entre risas, mientras aseguró que “los celos se van disipando con la confianza que el otro te transmite”.

Respecto a sus crisis de pareja, la actriz aseguró que no han tenido muchas a lo largo de estos 20 años juntos. “Lo primero que te une a una persona son las cosas más afines pero con la convivencia van apareciendo un montón de diferencias y cuando te quedas en la evolución es una porquería. Hubo muy pocos momentos en los que sentí que podía quebrarse la pareja. Nos gustan nuestras fricciones”, reveló.

“Somos bastante conversadores, si hay algún problema trato de desactivarlo rápido. Con el tiempo aprendí a decir las cosas. Más allá de crisis y peleas hubo solo un momento puntual donde nos la vimos difícil pero después tuvimos grandes momentos. No somos los mismos que al principio, la pareja se fue transformando en otra cosa”, indicó sin querer dar detalles.

Por último, Dupláa habló sobre la posibilidad de que su marido se meta en política y advirtió: “Nooo, basta. A mí me molestan los eventos, los premios, no me se vestir, me siento disfrazada, me da muchos nervios”, bromeó. Sin embargo, enseguida se puso seria y advirtió que con las buenas intenciones no alcanza. “En la profundidad, la Argentina es un país en donde no solo la política es lo que esta envenenada, creo que alrededor hay muchas cosas como los medios de comunicación y los comunicadores que genera mucha irritabilidad y envenenamiento. Es un terreno minado, hay que tener mucha espalda para bancarlo porque el juego no es limpio. Es un trabajo que no se si tengo ganas de transitar ni como acompañante”, concluyó.