Cómo se gestaron las falsas declaraciones de Raúl Rizzo y Pablo Echarri contra Robert De Niro

La llegada a Buenos Aires de Robert De Niro para grabar la serie Nada junto a Luis Brandoni y Guillermo Francella despertó un genuino interés en la opinión pública, que se vio reflejado en los portales de noticias y, por supuesto en las redes sociales. Muchos mostraron curiosidad por conocer cada cosa que hacía la megaestrella estadounidense en tierras porteñas y la ilustre visita se tomó, en general, como motivo de orgullo para la producción audiovisual local.

Pero, en medio de la algarabía general por el trabajo de De Niro en Buenos Aires, hubo dos supuestas declaraciones contra el actor que llamaron la atención y abrieron una gran polémica en las redes sociales. Según trascendió, Raúl Rizzo y Pablo Echarri se habrían quejado por la presencia de De Niro en Buenos Aires.

¿Cómo surgieron estas versiones? En redes sociales pudo leerse una supuesta declaración de Rizzo que decía: “Robert De Niro vino a sacarnos el pan de la boca a los actores argentinos porque representa la cara más cruel del neoliberalismo”.

La declaración falsa de Raúl Rizzo contra Robert De Niro fue escrita a modo de broma por un usuario de Twitter Twitter / @_Pastel

Por otra parte, Echarri habría expresado: “Nadie de la producción de esa nueva serie nos consultó sobre si estábamos de acuerdo con que venga De Niro a filmar. Creo que se deberían priorizar esos trabajos a actores de calidad del país. Y no lo digo solo por mí, era un papel ideal para Raúl Rizzo”.

Pues bien, lo primero que hay que decir, es que estas declaraciones de Rizzo y Echarri son falsas. Ninguno de los dos actores dijeron eso, como se registra buscando sus frases en buscadores y como se puede comprobar por el simple hecho de que ellos mismos lo negaron rotundamente.

Sin embargo, la falsedad de los dichos no fue un obstáculo para que en las redes sociales los dieran como ciertos. Se generó revuelo en torno a las declaraciones, e incluso proliferaron los posteos agresivos en contra de los dos actores, que, si bien alguna que otra vez hicieron comentarios polémicos, en este caso no tenían nada que ver con aquello por lo que se los señalaba.

Las declaraciones de Pablo Echarri contra De Niro fueron tomadas en serio por mucha gente, pero eran falsas

Además, también se sumó el componente político, con la famosa grieta como eje, ya que tanto Pablo Echarri como Raúl Rizzo tienen posturas claramente afines con el kirchnerismo y en ese rol, son dados muchas veces a emitir declaraciones y opinar sobre diferentes temas de la realidad del país.

Pero el alcance de estas declaraciones falsas, que ayudaron a convertir en trending topic a De Niro días atrás, traspasaron el universo de las redes sociales y llegaron a ser reproducidas por algunos portales de noticias, que tomaron los dichos -especialmente los de Rizzo- como verdaderos.

Algunos políticos también se sumaron a las fake y las reprodujeron en su cuentas de Twitter, con comentarios al respecto. Entre ellos, el diputado nacional Fernando Iglesias y la extitular del Enacom, Silvana Giúdici.

El origen de las declaraciones falsas de Pablo Echarri y Raúl Rizzo

Fueron dos cuentas de dos usuarios diferentes de Twitter las que echaron a andar las declaraciones de los actores argentinos contra De Niro que, casi inmediatamente, prendieron en el resto de las redes sociales y más allá también. En relación a los dichos apócrifos de Raúl Rizzo, el creador de las mismas fue el tuitero @_Pastel.

Raúl Rizzo desmintió en Radio 10 que él hubiera sido el autor de las frases en contra de la visita de Robert De Niro a Buenos Aires Twitter / @Radio10

La forma en que está elaborado el mensaje es lo que puede llamar al engaño. Se trata de la manera en que muchos portales presentan sus noticias, con una foto del protagonista de la información -en este caso Rizzo- y luego en el comentario del posteo, se menciona el nombre del actor, seguido de su declaración contra su colega estadounidense.

Posiblemente el tuit haya sido publicado con intención humorística, como el de tantos tuiteros que ironizan sobre la realidad, pero lo cierto es que enseguida se convirtió en un disparador de desinformación que creció en las redes desmesuradamente.

La magnitud que tuvieron sus supuestas declaraciones y el revuelo que crearon en las redes sociales hizo que el propio Rizzo saliera a desmentirlas. Así, en una conversación con Radio 10, señaló, de manera contundente: “Nunca dije eso. De Niro es un gran actor y que venga a grabar acá es un gran orgullo. Inventar eso es de mala leche. Yo lo admiro a De Niro, ojalá me invitaran a participar en una serie con él”.

Por el lado de las expresiones de Pablo Echarri en relación a la visita del actor de El francotirador, tienen un origen similar al anterior. En este caso, fue el tuitero @bettercallshaw el que hizo la broma, con la misma dinámica que @_Pastel.

La desmentida de Pablo Echarri de sus dichos contra Robert De Niro incluyó agravios para los creadores de la fake y para los que la creían Twitter / @echarripablo1

En este caso, el actor nacido en Villa Domínico, que además es parte de la comisión directiva de Sagai, la asociación que defiende los derechos intelectuales de los actores y bailarines, también salió a desmentir los tuits, justamente a través de la misma red social. “Que se pueda ser tan salame como para invertir tiempo en inventar esta ridiculez no me sorprende. Lo que me impacta es que exista tanto idiota comentándolo”, disparó molesto.

Los lugares hasta donde llegaron las declaraciones falsas de los actores argentinos camufladas como verdaderas dan una idea de lo potente que puede ser para una sociedad el efecto de la desinformación. Por su parte, los autores de los mensajes que generaron la confusión reaccionaron rápidamente: @_Pastel borró el tuit y @bettercallshaw restringió su cuenta.