La reacción de Oriana y Tiziana Sabatini tras la dura caída de Catherine Fulop en el show de Erreway

La noche del 16 de septiembre fue muy especial para los fanáticos de Rebelde Way. En su quinto show en el Movistar Arena, Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo recibieron en el escenario a sus excompañeros del Elite Way School y cantaron juntos “Resistiré”, uno de los himnos de Erreway. Asimismo, compartieron la velada con el elenco adulto de la tira: Fernán Mirás, Boy Olmi, Martín Seefeld y Catherine Fulop. Pero entre las lágrimas de emoción también hubo un momento de preocupación, puesto que la actriz venezolana se cayó del escenario y terminó en el piso. El video de la dura caída se volvió viral y la reacción de sus dos hijas, Oriana y Tiziana Sabatini no tardó en llegar.

Fulop volvió a ponerse por unos minutos en la piel de Sonia Rey, la madre de Marizza Pía Spirito, el personaje de Bordonaba. Durante el show empezó a buscar a su hija por el escenario -quien estaba más atrás en una tarima- pero calculó mal el espacio, se tropezó con las botas y se cayó al piso. “¡La p*** madre! Mamá, no lo puedo creer esto. Está bien. No me dejaste ni agarrarte de la mano”, sostuvo Camila a modo de continuar con el guion, pero obligada a improvisar. La situación generó preocupación, pero la actriz se recuperó, volvió al escenario, abrazó a la actriz y aseguró: “Por suerte estoy viva”.

La incidente de Catherine Fulop en el show de Erreway en el Movistar Arena

Tras regresar a su casa, la conductora hizo una videollamada con sus dos hijas Oriana y Tiziana y como no podía ser de otra manera, vieron el video de la caída y lo analizaron juntas. La menor de las hermanas Sabatini hizo partícipes a sus seguidores del intercambio familiar. “Chicos, mamá está bien”, aseguró.

“Es buenísimo, mamá. A mí me parece espectacular. Ni se inmutó encima”, comentó la cantante y con su hermana estallaron de risa. “Chau, se llevó todo puesto, todo”, acotó Tiziana. Y es que desde el lugar en el que se filmó el video se pudo ver como la actriz se cayó del escenario e impactó sobre pantallas y equipos que estaban en el piso.

Catherine Fulope hizo videollamada con sus hijas tras su caída en el Movistar Arena (Foto: Instagram @tizianasabatinif)

Por otro lado, tras la brutal caída, Catherine Fulop buscó llevar tranquilidad a sus seguidores y aseguró que se encontraba en perfecto estado. “¡Mi gente bella! Les juro que estoy bien y no me pasó nada. Estoy entera. No pasó nada, ya está. Alivianada. Hice un papelón. Encima los preocupé a todos en el teatro porque caí como en cámara lenta”, sostuvo en una historia que compartió en Instagram y que grabó en su camarín del Movistar Arena. Ahí explicó que al caer se agarró con el brazo de la pantalla: “Entonces fui cayendo en cámara lenta, amortiguada”. Antes de terminar le pidió a sus fanáticos que “sigan viralizando la caída”. A pesar del susto, al final todo terminó como una divertida anécdota.

Catherine Fulop contó cómo se encuentra tras la caida

Asimismo, este miércoles, Fulop se levantó temprano para trabajar y grabó un video para dar detalles de cómo se sentía “el día después” de la caída. “Estoy bien, no tengo moretones. La saqué barata. Gracias a Dios porque a esta edad que te pase algo... por suerte tengo bastante músculo y tengo bastante cola y amortigüé”, expresó mientras su estilista la peinaba.