Los coloridos personajes que revolucionaron la platea infantil hicieron su primera temporada en 1993

Los Power Rangers fue una novedosa serie infantil de televisión que se estrenó en 1993. El programa contaba la historia de un grupo de adolescentes que obtenían súperpoderes de una fuente conocida como red de metamorfosis, un dispositivo que les permitía transformarse para cumplir con su misión de salvar a la tierra de los planes de la malvada Rita Repulsa.

Muchas generaciones han crecido viendo las diferentes versiones de esta producción, pero aquí les contamos la actualidad de los primeros personajes en dar vida a los Power Rangers: los eternos 'Mighty Morphin'.

Dos personajes del recordado programa han fallecido: Thuy Trang (en 2001), la recordada ranger amarilla, y Machiko Soga (en 2006), quien encarnó a la antagonista Rita Repulsa.

Austin St John, el ranger rojo

El actor trabajó como paramédico para el ejército estadounidense luego de personificar al gran líder de los Power Rangers Crédito: El Tiempo/GDA

El actor y paramédico nació el 17 de septiembre de 1974 en Nuevo México, EE. UU., y desde muy pequeño mostró gran habilidad en las artes marciales, lo que lo ayudó en el momento de interpretar al primer gran líder de los Power Rangers: el ranger rojo. Su importancia para los fans y el show es tal que hizo diferentes apariciones durante la saga: actuó como el ranger dorado en Power Ranger Zeo'y fue invitado para la película Power Ranger Turbo. Después del boom de esta legendaria serie, Austin estuvo un tiempo alejado de las pantallas para trabajar como paramédico en las fuerzas militares.

Actualmente tiene diversos proyectos con la industria del entretenimiento: es productor ejecutivo del videojuego Black Salt Coreuption y de la película A gift of the heart y su próxima aparición será en A walk with Grace, que se estrenará el próximo 5 de noviembre con la productora Viva Pictures.

David Yost, el ranger azul

Este ranger abandonó la serie en 1996, tras sentirse rechazado y maltratado por parte del elenco cuando se enteraron que era homosexual Crédito: El Tiempo/GDA

Es un actor y productor estadounidense recordado por su personaje de Billy Cranston, el ranger azul. Nació el 7 de enero de 1969 en Iowa, Estados Unidos, donde participó en diferentes competencias de gimnasia artística antes de ingresar a la Universidad. Estudió comunicaciones y arte dramático en Graceland University y, dos años más tarde, comenzó su acenso a la fama con Power Rangers, serie en la que participó durante cuatro temporadas hasta que su personaje, repentinamente, salió del aire.

Tiempo después, Yost confesó que cuando el elenco se enteró de su homosexualidad fue víctima de maltratos y rechazo, por lo que abandonó el programa en 1996 para entrar a una terapia de 'curación', lo que le produjo un colapso nervioso por el que fue hospitalizado. "Me registré en un hospital durante cinco semanas y tuve que comenzar el proceso de aprender a aceptarme, lo cual fue muy difícil; me tomó muchos años", aseguró en una entrevista para Entertainment Weekly.

Actualmente, Yost es un defensor de los derechos de la comunidad LGBT, además de participar de diferentes eventos y conferencias sobre cómics.

Jason David Frank, el ranger verde

Sus habilidades en el yudo y el tae kwon do le facilitaron el ingreso a la exitosa serie Crédito: El Tiempo/GDA

El actor, de 46 años, nació el 4 de septiembre de 1973 en California, EE. UU. Hizo su primera aparición en la pantalla como Tommy Oliver, el ranger verde, casting que ganó gracias a sus habilidades en el judo y el taekwondo, modalidades que practica desde niño. Desde entonces la vida de Frank ha estado marcada por su personaje, pues donde quiera que vaya lo reconocen como uno de los protagonistas de la serie. Aún así no es un tema que le moleste: en una entrevista para un medio peruano aseguró que aprendió a vivir con eso. "No quiero escaparme de quien soy. A diferencia de muchos, he abrazado lo que soy".

Tras su salida del programa ha hecho pequeñas apariciones en televisión y ha trabajado para películas de acción como 'The one warrior'. En la actualidad divide su tiempo entre las artes marciales, su canal de YouTube y los diferentes eventos y conferencias a los que es invitado.

Amy Jo Johnson, la ranger rosa

La ranger rosa practicaba gimnasia artística hasta que una lesión la derivó a la actuación Crédito: El Tiempo/GDA

La actriz y cantante estadounidense es recordada por su papel de Kimberly Hart, la ranger rosa. Nació el 6 de octubre de 1970 y de niña dedicaba su tiempo a la gimnasia artística, pero una lesión le impidió continuar con su carrera deportiva, por lo cual se enfocó en la actuación. Estudió en la Academia Americana de Arte Dramático y, gracias a su esfuerzo y dedicación, ingresó al elenco de Power Rangers, serie en la que trabajó durante tres temporadas y, al igual que Austin St John, participó en la película Power Rangers Turbo y en 2017 realizó un cameo para la cinta más reciente de la saga.

Johnson ha tenido una carrera muy activa: ha trabajado para diferentes proyectos en cine y televisión y ha incursionado en el mundo de la música country de la mano del grupo Valhalla.

Respecto a si volvería a interpretar o a participar con el traje de ranger en algún momento respondió: "No me voy a poner el traje. Sin embargo, dirigiría un episodio o una película de los Power Rangers, eso sería muy divertido".

Walter Emanuel Jones, el ranger negro

El actor y bailarín que se puso el traje del ranger negro continua trabajando en la televisión y también pone la voz en videojuegos Crédito: El Tiempo/GDA

El actor y bailarín nació el 30 de noviembre de 1970 y es recordado por su personaje de Zack Taylor, el ranger negro. Luego de su participación en la serie ha estado ligado a la industria del entretenimiento, ha sido invitado a diferentes eventos relacionados con la saga y ha trabajado en algunas películas y series como The Shield, ganadora de un Globo de oro por mejor serie drama. En la actualidad trabaja como actor de voz de animaciones para televisión y videojuegos, entre ellos Red dead redemption.

Thuy Trang , la ranger amarilla

La actriz vietnamita tuvo un trágico final en septiembre de 2001 Crédito: El Tiempo/GDA

La actriz nació el 14 de diciembre de 1973 en Vietnam. Su padre fue militante durante la guerra que sacudió su nación y una vez finalizada esta oscura época, decidió buscar un mejor futuro para su familia en los Estados Unidos. Siempre fue una gran estudiante, de hecho se ganó una beca para estudiar ingeniería civil en la Universidad de California, pero prefirió iniciar con su carrera actoral dando vida a Trini Kwan, la ranger amarilla, personaje que interpretó durante 80 capítulos. Tras retirarse de la serie participó en la película The Crow: City of Angels, pero decide dejar la actuación para terminar con sus estudios e iniciar nuevos proyectos.

Thuy Trang, fallecióa los 27 años el 3 de septiembre de 2001 en un accidente automovilístico.

Paul Schrier, Farkas Bulk Bulkheimer

Schrier es uno de los actores que más participaron de la saga Crédito: El Tiempo/GDA

Este actor de comedia nació el 1 de junio de 1970 en Las Vegas. Es reconocido por su personaje de Farkas 'Bulk' Bulkheimer. De hecho, ha sido uno de los actores que más ha participado en la saga, pues hizo parte de todas las generaciones hasta Power Rangers Fuerza Salvaje. Reapareció en 2012 para P ower Rangers Samurai.

Jason Narvy, Skull

Narvy le aportaba a la serie de los coloridos héroes un toque de comedia Crédito: El Tiempo/GDA

El actor, de 45 años, nació el 27 de marzo de 1974. Tiene un doctorado en estudios de teatro en la Universidad de California, además, está certificado como actor de combate por la British Academy of Stage and Screen Combat. Es recordado por ser Skull, el mejor amigo de Bulk, y quienes eran los encargados de darle un tinte de comedia a la serie.

En la actualidad es profesor de nuevos actores en la Universidad de Concordia, en Chicago.

Richard Steven Horvitz, Alpha

La voz del robot Alpha hoy enseña en su propio taller a actores de voz Crédito: El Tiempo/GDA

Es un actor de voz estadounidense nacido en Los Ángeles, California, el 29 de julio de 1966. Inició su carrera artística como modelo de comerciales y mucho antes de interpretar la voz de Alpha trabajó para películas como Summer School.

Después de su participación en la serie continuó prestando su voz para diferentes personajes animados de cine, televisión y videojuegos. De hecho, ha participado en recordadas animaciones como Kim Possible, Dave el Bárbaro, Las sombrías aventuras de Billy y Mandy y Ben 10.

Actualmente continúa prestando su voz para diferentes proyectos y es profesor de su propio taller de actores de voz en Dallas.

David John Fielding, Zordon

El actor de Zordon, que indicaba las misiones a los protagonistas, hoy presta su voz para videojuegos y da clases a otros actores Crédito: El Tiempo/GDA

Es más conocido por su personaje de Zordon, el rostro que les indicaba las misiones a los jóvenes adolescentes que cuidaban el planeta Tierra. Desde su salida del programa ha prestado su voz para radio y para personajes de videojuegos; además, tiene una licenciatura en bellas artes por lo que también se dedica a impartir clases a otros actores.