Protagonizó la escena romántica más recordada del mundo hace 22 años pero el tiempo no le pasó
A pocos días de Navidad se volvió viral en las redes el fragmento de una película que tiene como protagonistas a Keira Knightley y Andrew Lincoln
Diciembre es sinónimo de películas navideñas y tal vez una de las escenas más recordadas de los últimos 22 años sea la de Love Actually, cuando Mark le declara su amor a Juliet, su mejor amiga. En vísperas de Nochebuena, muchos cinéfilos recordaron aquel fragmento emblemático en las redes sociales y surgió el debate acerca de cómo luce actualmente Keira Knightley, protagonista principal.
“Sos perfecta y mi corazón siempre te amará”, fue la declaración de amor de Mark, interpretado por Andrew Lincoln, que hizo frente a la puerta de la casa de Juliet. Acto seguido, él se retira sin emitir palabra, pero ella lo sigue, lo frena en mitad de la calle y lo besa. Mientras, su novio permanece en el living sin oír nada.
Por ese entonces Knightley tenía 18 años y se convertía en una promesa del cine. Esa escena emocionó a más de uno y marcó la primera década de los 2000 y sus largometrajes navideños.
Cómo luce Keira Knightley en la actualidad
La actriz es recordada por decenas de películas independientes y algunas otras que pertenecieron a la industria internacional, como Orgullo y prejuicio, Piratas del Caribe y Expiación, deseo y pecado. Nació en Teddington, Reino Unido, el 26 de marzo de 1985 y hoy en día tiene 40 años.
Knightley es considerada como una de las actrices más versátiles de su tiempo, capaz de interpretar diferentes papeles, pero se destacó a lo largo de su trayectoria por darle vida a heroínas y personajes trágicos.
La inglesa creció en el seno de una familia de artistas. Su madre, Sharman Macdonald, era dramaturga y su hermano compuso música para películas. De acuerdo a la biografía que figura en la Enciclopedia Británica, desde muy pequeña soñó con actuar, por lo que a los seis años hizo su primera aparición en un episodio televisivo de Screen One. Dos años más tarde, actuó en su primera cinematografía, Innocent Lies.
Ese fue el despegue de la actriz en la ficción. Luego llegaron más papeles menores, como en The Treasure Seekers (1996) y la miniserie Coming Home (1998). Recién en 1999 obtuvo un rol casi protagónico en Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma. Desde allí en adelante su vida se enfocó a lo que más amaba.
En 2003, actuó en una de las historias de Love Actually sobre las tragedias en Navidad y su escena particular con Lincoln se la asoció al romance. Justamente ese año también se estrenó Piratas del Caribe: La Maldición de la Perla Negra, con Johnny Depp y Orlando Bloom a la cabeza.
Knightley, quien interpretó a Elizabeth Swann, se metió en la piel de una mujer aventurera, descarada y fuerte. El film fue un gran éxito y la actriz continuó con su personaje en las siguientes tres películas de la saga.
Por su trabajo actoral fue nominada a diferentes premios de la academia del cine en los Estados Unidos y Gran Bretaña, como los Oscar, los BAFTA y al Globo de Oro.
Knightley no posee redes sociales, a diferencia de otras personalidades de fama internacional. Su último trabajo fue este 2025 en La mujer de la cabina 10, en el cual encarna a una periodista que debe resolver un misterio a bordo de un yate.
