Protagonizó la escena romántica más recordada del mundo hace 22 años pero el tiempo no le pasó

Diciembre es sinónimo de películas navideñas y tal vez una de las escenas más recordadas de los últimos 22 años sea la de Love Actually, cuando Mark le declara su amor a Juliet, su mejor amiga. En vísperas de Nochebuena, muchos cinéfilos recordaron aquel fragmento emblemático en las redes sociales y surgió el debate acerca de cómo luce actualmente Keira Knightley, protagonista principal.

“Sos perfecta y mi corazón siempre te amará”, fue la declaración de amor de Mark, interpretado por Andrew Lincoln, que hizo frente a la puerta de la casa de Juliet. Acto seguido, él se retira sin emitir palabra, pero ella lo sigue, lo frena en mitad de la calle y lo besa. Mientras, su novio permanece en el living sin oír nada.

La escena romántica de Keira Knightley y Andrew Lincoln que marcó las películas navideñas de principios de los 2000 (Fuente: Captura de pantalla)

Por ese entonces Knightley tenía 18 años y se convertía en una promesa del cine. Esa escena emocionó a más de uno y marcó la primera década de los 2000 y sus largometrajes navideños.

Cómo luce Keira Knightley en la actualidad

La actriz es recordada por decenas de películas independientes y algunas otras que pertenecieron a la industria internacional, como Orgullo y prejuicio, Piratas del Caribe y Expiación, deseo y pecado. Nació en Teddington, Reino Unido, el 26 de marzo de 1985 y hoy en día tiene 40 años.

Knightley es considerada como una de las actrices más versátiles de su tiempo, capaz de interpretar diferentes papeles, pero se destacó a lo largo de su trayectoria por darle vida a heroínas y personajes trágicos.

Así luce Keira Knightley hoy (Fuente: La mujer de la cabina 10 - Netflix)

La inglesa creció en el seno de una familia de artistas. Su madre, Sharman Macdonald, era dramaturga y su hermano compuso música para películas. De acuerdo a la biografía que figura en la Enciclopedia Británica, desde muy pequeña soñó con actuar, por lo que a los seis años hizo su primera aparición en un episodio televisivo de Screen One. Dos años más tarde, actuó en su primera cinematografía, Innocent Lies.

Knightley saltó a la fama internacional por su aparición en Star Wars I de 1999 (Fuente: GTRES)

Ese fue el despegue de la actriz en la ficción. Luego llegaron más papeles menores, como en The Treasure Seekers (1996) y la miniserie Coming Home (1998). Recién en 1999 obtuvo un rol casi protagónico en Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma. Desde allí en adelante su vida se enfocó a lo que más amaba.

Keira Knightley actualmente tiene 40 años y está casada con James Righton (Fuente: Instagram/@keiracksource)

En 2003, actuó en una de las historias de Love Actually sobre las tragedias en Navidad y su escena particular con Lincoln se la asoció al romance. Justamente ese año también se estrenó Piratas del Caribe: La Maldición de la Perla Negra, con Johnny Depp y Orlando Bloom a la cabeza.

Knightley, quien interpretó a Elizabeth Swann, se metió en la piel de una mujer aventurera, descarada y fuerte. El film fue un gran éxito y la actriz continuó con su personaje en las siguientes tres películas de la saga.

Keira Knightley protagonizó este año La mujer de la cabina 10, un film de suspenso y drama disponible en Netflix (Fuente: Instagram/@keiracksource)

Por su trabajo actoral fue nominada a diferentes premios de la academia del cine en los Estados Unidos y Gran Bretaña, como los Oscar, los BAFTA y al Globo de Oro.

La mujer del camarote 10 - Tráiler

Knightley no posee redes sociales, a diferencia de otras personalidades de fama internacional. Su último trabajo fue este 2025 en La mujer de la cabina 10, en el cual encarna a una periodista que debe resolver un misterio a bordo de un yate.