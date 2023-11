escuchar

Es común que los famosos compartan en sus redes sociales los tratamientos estéticos que se realizan, ya sea de canje o pagos. Es el caso de Nicole Neumann, quien en estos días les mostró a sus seguidores que se aplicó un tratamiento para aclarar y alisar su pelo. “Estoy copada”, comentó en su cuenta de Instagram la esposa de Manuel Urcera.

Ahora, la modelo decidió mostrar el paso a paso del tratamiento capilar que decidió encarar, a días de lo que será su mega fiesta de casamiento (el civil ya quedó atrás y ahora se espera una ceremonia que combine fiesta y emoción).

Por eso, y atenta a que las fotos del evento se verán en todos lados, Nicole encaró un tratamiento de belleza para mantener su rubia ideal.

El tratamiento capilar que se realizó Nicole Neumann

“Vamos a hacer un tratamiento recuperador del cabello... Es libre de formol y químicos, vegano y apto para embarazadas, lactantes y niñas”, dijo la modelo. “Es un recuperador natural, que hidrata, nutre y repara. Con aminoácidos y biotina. Sin formol. Y lo que hace, de forma progresiva, es mejorar la calidad del cabello. En el caso tuyo vamos a buscar darle peso capilar, tenés un cabello lacio. Vamos a darle peso sin achatarlo, solo hidratarlo y nutrirlo. Para que esté cada vez más saludable”, sumó su estilista.

Revelan los motivos por los cuales Indiana Cubero no fue al casamiento de su madre, Nicole Neumann y Manu Urcera

El pasado miércoles ocho de noviembre, Nicole Neumann y Manu Urcera dieron el sí por civil y realizaron una pequeña celebración. La unión se realizó en Neuquén y, posteriormente, se dio inicio al festejo XL, puesto que duró casi tres días. Si bien hubo brindis, outfit blanco y mucho amor, una ausencia importante no pasó desapercibida.

Se trata de Indiana, la hija mayor de la modelo y Fabián Cubero, quien no viajó a la Patagonia para el evento. No obstante, las hermanas de la joven sí fueron parte de la celebración. Lo cierto es que su presencia estuvo en duda durante los últimos meses, debido a la tensa relación con su madre. Aunque parecía que las cosas habían mejorado un poco, finalmente se conocieron los motivos por los cuales la adolescente decidió quedarse en Buenos Aires y no ir a la boda.

Nicole Neumann y sus tres hijas - Sienna, Indiana y Allegra - fruto de su relación con Fabián Cubero (Foto: Instagram)

En televisión, algunos panelistas comentaron que el motivo sería por las faltas injustificadas del colegio, pero se descartó la teoría ya que, a pesar de que se trataba de un evento de tres días, se realizó durante el fin de semana por lo que Indiana podría haber asistido.

Hace unos meses, Nicole le realizó un festejo a Indiana por su cumpleaños de 15 años, por lo que podría darse a entender que la relación se habría recompuesto. Sin embargo, la chica no se hizo presente en el matrimonio civil de su madre.

Según circuló, la adolescente sí asistirá a la fiesta que se realizará el ocho de diciembre en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires pero tras su ausencia previa, se pone en duda su asistencia al festejo mayor.