Así fue el primer cumpleaños de Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera: torta temática, pelotero y un regalo de lujo

Nicole Neumann estuvo de festejo. El miércoles 18 de junio su hijo Cruz, fruto de su relación con Manu Urcera, cumplió un año. Organizaron, un íntimo festejo en casa, del que participaron sus hermanas Indiana (16), Allegra (14) y Sienna (10) - las hijas de la modelo y Fabián Cubero -, primos, tíos y otros familiares y amigos. El cumpleañero sopló las velitas con una torta temática, estrenó su lujoso regalo y disfrutó de un día a puro sol y juegos.

Manu Urcera y Nicole Neumann celebraron el primer año de su hijo Cruz (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Hace exactamente un año, Nicole Neumann y Manu Urcera le dieron la bienvenida a su primer hijo en común. “¡Bienvenido Cruz! Te deseamos y esperamos con todo nuestro corazón, y hoy ya estás en nuestros brazos. Te amamos. Papá, mamá y tus hermanas”, escribió Nicole en un posteo de Instagram que incluyó una tierna foto de los pies de su bebé sostenidos por las manos de ella y su marido. El pequeño nació por cesárea en la maternidad Suizo Argentina de la Ciudad de Buenos Aires y pesó 3.700 kilos y midió 50 centímetros.

El pequeño sopló las velitas con una torta en forma de león (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

El festejo tuvo temática de animales (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Durante los últimos 365 días la modelo compartió en sus redes sociales fotos y videos que dieron cuenta de cómo fue creciendo el pequeño, pero siempre respetó la decisión que tomaron con su marido de no mostrar su rostro. El miércoles 18 de junio Cruz cumplió un año y tuvo un íntimo festejo en casa. Arrancó el día acurrucado en la cama de sus padres, quienes lo llenaron de mimos y después comenzaron las sorpresas.

En la mesa del living lo esperaba una torta con forma de un tierno león, con su nombre y una velita azul con su edad. Rápidamente, entendió que era para él. Tras cantar el “Feliz cumpleaños” la cortaron y compartieron en familia. “Feliz cumple hijito”, expresó Neumann en una de las imágenes

Cruz, el hijo menor de Nicole Neumann, celebró su primer añito el 18 de junio (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

En cuanto a los regalos, en una foto que subió Nicole se pudo ver a Cruz arriba de un mini auto plateado modelo Mercedes Benz mientras paseaba por su barrio. Luego se sentó con su madre en un pequeño muelle para pasar un rato de tranquilidad y en contacto con la naturaleza.

Cruz estrenó su regalo: un mini auto (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Durante el día, madre e hijo compartieron un momento en el muelle (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

La temática del festejo fue de animales. Además de la torta en forma de León, pusieron un cartel blanco decorado con un caballo y algunas flores con la frase: “Bienvenidos a mi primer año, Cruz”. También dispusieron de un pelotero en el jardín.

Indiana y Allegra junto a su hermanito durante su festejo (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

El pequeño tuvo un día a puro festejo con sus padres, sus primos, tíos y tres hermanas mayores, quienes además le dedicaron dulces mensajes en las redes. “Mi bebito cumple un año. Te amo gordito”, comentó Indiana junto a una selfie que se tomaron juntos. “Un año, te amo”, expresó Allegra en su publicación.

Indiana Cubero le dedicó un tierno saludo a su hermano menor (Foto: Instagram @cubero.indiana)

Allegra también le dedicó un saludo a su hermanito por su primer año (Foto: Instagram @cubero.allegra)

Durante el último año, Nicole Neumann hizo varias revelaciones sobre su hijo menor. Así como admitió que tras su nacimiento puso como regla que la gente dejara los zapatos en la puerta antes de entrar a su casa, en una entrevista con Caras dio detalles del tipo de alimentación que eligió para él. Contó que es vegetariano y que come palta pisada con banana y chía pudding con açaí. “También le encantan los jugos que me hago a la mañana, con espinaca, pepino y manzana verde, jengibre o apio. Come proteína vegetal como esta variedad de verduras o frutos secos, también lentejas, que tienen mucho hierro y le gustan mucho. Tiene esta dieta vegetariana hasta que él decida”, detalló.