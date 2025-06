Nicole Neumann contó la historia de cómo conoció a su marido, Manuel Urcera

Nicole Neumann fue una de las invitadas al programa La Noche de Mirtha (eltrece) que conduce Mirtha Legrand. En la mesa, habló sobre su vida personal y reveló cómo fue que conoció a su actual marido, el piloto de carreras Manu Urcera, con quien fue mamá por cuarta vez. “Lo fui conociendo y me di cuenta de que era una persona muy madura, al toque se involucró con todo lo que es mis hijas, sabía que no era yo sola, que venía con una familia detrás... Y eso es algo también que me enamoró porque no se asustó sabiendo que tengo tres hijas”, reconoció.

La modelo se sinceró en la noche de este sábado, cuando fue una de las invitadas especiales por la celebración de los 57 años del ciclo que conduce ‘La Chiqui’. A su lado, también estuvieron el Dr. Alberto Crescenti, el periodista Daniel Santoro, el abogado Mario Baudry y Verónica Ojeda.

La modelo contó cómo fue que Manu Urcera la conquistó Prensa Eltrece

Sentada en la “mesaza”, reveló que, antes de aceptar una cita con su actual marido y padre de su hijo Cruz, Urcera hacía tiempo que buscaba contactarla y hablar con ella. Sin embargo, fue a través de una persona que tenían en común que hizo de nexo entre ambos. “Y finalmente llega a mí por la chica que me hacía las manos, la manicura, que su marido también corría, Emanuel Moriatis”, afirmó. Luego, esta misma persona le mostró la foto de Manu y ella reconoció que le gustó, aunque le asusto que sea más chico porque no quería “perder el tiempo”.

Y continuó: “A mí siempre me gustaron los hombres más grandes, nunca me habían gustado los hombres más chicos porque me gusta que tenga experiencia, que me enseñe, que me cuide, que me proteja”. No obstante, Nicole decidió darle una oportunidad y, al conocerlo, se dio cuenta de que era una persona madura y se enamoró.

A través de sus publicaciones, Nicole y Manu continúan compartiendo su felicidad y el crecimiento de su familia con sus seguidores (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Cabe destacar que Nicole Neumman y Manu Urcera se casaron por civil el 8 de noviembre de 2023, en una ceremonia civil íntima en la Bodega Malma, en Neuquén. Luego, contrajeron matrimonio en Buenos Aires con una gran celebración en compañía de sus familiares y amigos. Tiempo después, más precisamente el 18 de junio de 2024, se convirtieron en padres de Cruz, su único hijo en común.