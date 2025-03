Así fue la fiesta de casamiento de Luisito de Cuestión de peso: “Más vale que acepto”

El histórico concursante de Cuestión de Peso, Luis Zerda -conocido como Luisito-, tuvo su gran fiesta de casamiento luego de haber dado el “sí, quiero” el 14 de febrero junto a Noelia Báez, a quien conoció en el reality. En las últimas horas, el programa que transmite eltrece compartió las imágenes de la celebración y ninguno pudo guardarse la emoción.

Luisito y Noelia dieron el sí en medio de una gran ceremonia (Foto: Captura TV)

Vestida de blanco, con un ramo de rosas y acompañada de las baladas de Ed Sheeran, la novia ingresó al salón donde se llevó a cabo la celebración. Allí la esperaba Luisito y, mientras los invitados los ovacionaban, se besaron. “Estamos reunidos aquí, con todos los familiares y amigos como testigos para proceder a la unión de matrimonio de esta hermosa pareja”, expresó el encargado de oficiar la boda.

Al momento de la gran pregunta, Luisito respondió sin dudas: “Sí, más vale que acepto”. Acto seguido, los novios se besaron, pero el juez interrumpió la romántica secuencia y bromeó: “Pará, todavía no te dije del beso”.

El programa compartió el comportamiento de los concursantes durante la celebración (Foto: Captura TV)

Entre las personas que estuvieron presente en el gran paso de la pareja estuvieron algunos excompetidores, el deportólogo Sergio Verón y el actual conductor del ciclo Mario Massaccesi, a quien se lo vio sensibilizado, mientras los filmaba y les sacaba fotos. “Estás divina, divina”, se lo escuchó decir a la flamante esposa.

Mario Massaccesi no pudo contener la emoción (Foto: Captura TV)

“Lo ves a Luis y te dan ganas de casarte, aun cuando tu proyecto de vida sea no casarte”, dijo uno de sus excompañeros. “Nunca lo vi a Luisito tan contento como hoy. En la clínica no estamos acostumbrados a verlo de esa forma: tan sonriente, todo...”, aseguró otro. “Él muestra como una coraza, pero esto es Luis realmente: felicidad, amor, compañerismo”, manifestó un tercero.

En un gran evento como este, no faltó la comida y la bebida, por lo que el programa no dejó de mostrar cómo los participantes intentaban continuar con su tratamiento en un lugar lleno de tentaciones. “Terminó el momento emotivo, y apareció la cascada de cheddar y la tabla de fritos. Vi varios entrándole a la cascada de cheddar”, dijo Verón mientras veía cómo el resto se daba “los permitidos”.

La fiesta, a pura comida y alcohol (Foto: Captura TV)

El evento, el cual fue el viernes 28 de febrero, contó también con la presencia del doctor Alberto Cormillot, quien ayudó a los concursantes a sobrellevar el momento de angustia que les provocaba no poder comer gran parte de lo que la fiesta ofrecía. “Estamos un poco complicados con la comida. Por comernos todo, básicamente…”, explicó una de las participantes. “A lo mejor deben alejarse de la tentación”, le recomendó el especialista.

El casamiento de Luisito y Noelia llegó tiempo después de que el querido participante revelara que fue diagnosticado con leucemia. “Fue el momento más triste. Estuve al borde de la muerte, me salvaron los médicos”, afirmó sobre lo que le tocó enfrentar meses atrás.

Luisito de Cuestión de peso contó que le diagnosticaron leucemia

Por otra parte, habló de su cambio de vida: “Empecé de a poco, de menor a mayor. Me costó, no fue fácil. Creo que me ayudó ordenarme en todos los aspectos de la vida. Cambié hábitos malos por buenos y empecé a confiar más en mí. Me metí en la cabeza que yo puedo. Fue gradualmente. No va eso de ir y hacer gimnasia 3 o 4 horas juntas y al otro día no ir”.