El descargo de Mauro Icardi tras la denuncia de violencia de Wanda Nara y Maxi López en su contra

Después de que se diera a conocer que Maxi López y Wanda Nara iban a denunciar a Mauro Icardi por el maltrato a uno de sus hijos, hecho que salió a la luz tras un preocupante informe del colegio al que asiste el menor, el jugador del Galatasaray decidió realizar un duro comunicado en sus historias de Instagram, donde recapituló sus idas y vueltas con la empresaria de cosméticos en la Justicia y agregó pruebas de su buena relación con los chicos.

Wanda Nara y Maxi Lopez denuncian a Mauro Icardi

“No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los 3 nenes (porque los crie y me dicen Papá, palabras textuales). Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero 2 días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada. Mmmm raro, ¿no?“, comenzó su descargo el futbolista, quien se mostró indignado por las acusaciones en su contra.

“La misma que incumplió cada resolución de un juez y un defensor de menores, pero como no le convenía quiere cambiar de jurisdicción como ya cambió 3 veces de abogados. Qué buena estrategia, o que mal asesorada diría yo. Igual vamos probando a ver quién nos hace el favor”, continuó contra su exesposa.

Mauro Icardi estalló en redes sociales al conocer la noticia de que fue denunciado por maltrato a menores (Foto: Instagram @mauroicardi)

“La misma que quería el divorcio y cuando presenté el divorcio enloqueció publicando chats antiguos para desorientar y hacer creer públicamente otra realidad. Mmmm raro. La misma que me prohibió con denuncias publicar fotos de mis hijas en mis redes sociales por despecho, envidia y celos hacia mi nueva pareja”, remarcó, sobre las continuas faltas hacia su persona.

“Pero, claramente, en sus ‘leyes’ reina el haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Mmmm raro también, ¿verdad? Tranquilos que falta poco... Les dejo una mínima prueba de las tantas que tengo. Ahhhh me olvidaba, también pidió mi teléfono por miedo... ¿Miedo a que se sepa la verdad de todo? ¿0 a qué le tenemos miedo? Tic Tac, Tic Tac... Falta poco", cerró, y volvió a publicar una imagen de su ejemplo a seguir, el actor Johnny Depp.

En otra historia, además, dejó una prueba de una conversación que mantuvo por WhatsApp con Wanda Nara el 20 de febrero pasado, día del cumpleaños de Benedicto, el adolescente que habría acusado a Mauro por violencia. En el mismo, la conductora de Telefe le consultó si quería ir a saludar a “Benchu”, y le compartió algunas imágenes de la celebración en la playa que tuvo. De esta manera, intentó demostrar qué su expareja se contradecía.