Así fue la impresionante fiesta de 15 de Olivia, la hija mayor de Mariano Martínez

Olivia, la hija mayor de Mariano Martínez y Juliana Giambroni cumplió 15 años y los celebró con una mega fiesta que tuvo de todo: una ambientación de ensueños, robots gigantes y tres cambios de vestuario. La adolescente festejó con su familia y sus amigos y los invitados compartieron las mejores imágenes del evento en redes sociales.

Mariano Martínez bailó el vals con su hija (Foto: Instagram @marianom78)

El 9 de octubre Olivia Martínez cumplió 15 años y el viernes 11 celebró con sus familiares y amigos en un exclusivo salón. En la lista de invitados estuvieron sus padres y sus hermanos. La modelo Camila Cavallo, expareja de Mariano Martínez y madre de la hija menor, Alma, también asistió, al igual que Matías Di Chiara, pareja de Juliana Giambroni y padre de su hijo menor, Dante. Además, hubo algunas personalidades famosas como Gabriela Sari y Darian Schijman, más conocido como “Rulo”, y también Christian Sancho y Celeste Muriega.

El cumpleaños comenzó con una recepción y luego se dio paso al salón principal. Cuando se abrieron las pantallas grandes apareció Olivia en medio de bengalas de fuego y papeles de colores y al ritmo de un remix de “I’m Good (Blue)” fue recibida por su madre y su padre. El actor y la adolescente bailaron el vals con la versión de “Until I Found You” de Em Beihold y después arrancó la fiesta. Además del clásico cotillón, en un momento de la noche aparecieron en el medio de la pista unos muñecos gigantes tipo robots de personajes de Star Wars. Incluso Alma se animó a bailar con ellos.

La fiesta fue organizada por Janos Eventos, quienes además compartieron en sus redes sociales varios videos de lo que sucedió durante la noche. El salón estuvo ambientado con decoraciones florales. Además, se armó un sector especial para que la cumpleañera se sentara con sus amigos más íntimos.

Camila Cavallo y Alma hijeron presente en la fiesta (Foto: Instagram @camilacavallo)

Olivia sopló las velitas acompañada por sus padres y sus hermanos Milo y Alma. La torta fue un diseño color blanco de dos pisos con detalles en dorado, todo a tono con la ambientación. En cuanto a los souvenirs, las amigas de la quinceañera recibieron unas delicadas pulseras y sus amigos unos collares.

A su vez, a los invitados se les entregó una bolsa negra con el nombre de la cumpleañera y la fecha de la fiesta. ¿Qué contenía? Una camiseta de la selección argentina con las tres estrellas.

Juliana Giambroni con su pareja Matías Di Chiara (Foto: Instagram @juligiambroniok)

En cuanto a los looks, la protagonista de la noche lució tres cambios de vestuario. Para la recepción usó un blazer blanco largo con plumas en la parte inferior que combinó con unas botas en el mismo color.

La cumpleañera tuvo tres cambios de vestuario (Foto: Captura de video / Instagram @janoseventos)

Para la fiesta llevó un delicado vestido blanco largo cubierto de brillos. La parte superior fue estilo corset con breteles y la inferior, una falda amplia de tul con mucho movimiento. De accesorios usó una cadenita, unos aros y un par de pulseras. Se dejó el cabello suelto con algunas ondas en las puntas. Ya entrada la noche, para estar más cómoda, se puso un vestido corto cubierto de flecos.

Los padres de la cumpleañera también lucieron elegantes. Martínez llevó un traje negro con camisa blanca y corbata y Giambroni un vestido largo verde de espalda abierta con brillos y transparencias.

El especial mensaje que le dedicó Mariano Martínez a su hija Olivia por sus 15 años

El 9 de octubre, Martínez compartió un conmovedor posteo en redes sociales para celebrar el cumpleaños de su primogénita. “Hija, llegaron los 15 años y me cuesta creerlo. Uno sabe que rápido no sucedió, porque vivimos muchas cosas hermosas en todas las etapas. Solo que al mismo tiempo parece que fue ayer que cantabas en este video tan chiquita, linda... traviesa, jajaja”, escribió, junto a un video de Olivia cuando era pequeña.

El emotivo mensaje de Mariano Martínez para su hija Olivia (Foto: Instagram @marianom78)

“Viendo videos y fotos, buscando (sabes que tengo mucho material) vi cómo disfrutamos tantas cosas y fuimos creciendo juntos. Mi primera hija, me acuerdo de que antes de que nazcas te soñé y fue un sueño bien clarito, vi tu cara, tu mirada, me sonreíste y me desperté. Así igualita como te soñé, fuiste”, continuó. “Hoy ya con quince te veo una persona con sus ideales bien claros y sus valores también. Buena hermana, amiga, prima, compañera, nieta, hija. Defendés tus sentimientos, pensamientos, sabes quién sos y también sabes escuchar. Me hace sentir mucho orgullo y felicidad por verte así tan grande. Que todos tus sueños más anhelados se te cumplan”, concluyó.

